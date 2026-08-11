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Automatización: el almacén también define la rentabilidad
La falta de espacio, los errores de inventario y los procesos manuales pueden estar costándole más al negocio de lo que parece. Cuando un pedido se demora, un producto no aparece, se multiplican los desplazamientos o el crecimiento obliga a sumar espacio y personal, el problema parece operativo. Para la alta dirección, la pregunta ya no es simplemente “¿debemos automatizar?”. La pregunta es: ¿qué fricción está frenando el crecimiento y cuánto le está costando a la empresa? Descubra en este video cómo abordar la automatización desde el diagnóstico, los indicadores y el retorno de la inversión. (Fuente: Kardex / Realización: E&N-NotebookLM).
Más información:
Lea el artículo y conozca la Guía Práctica de Kardex.
2026-08-11
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