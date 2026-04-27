El nuevo consumidor 2026: más cauteloso, más emocional y más exigente

El Informe Global Consumer Trends 2026 elaborado por el World Advertising Research Center (WARC) proyecta que para este año los consumidores adoptarán una postura más emocional y precavida debido a la inestabilidad global y financiera. Ante este panorama, priorizarán gastos que brinden alivio y alegría inmediata, mientras integran la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo emocional y compañía. Conozca las 5 tendencias clave de este nuevo escenario. (Fuente: WARC) (Realización: NotebooLM-E&N)