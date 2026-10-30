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El Salvador y Perú acuerdan cooperar en seguridad, salud, educación y comercio
Los presidentes de El Salvador y de Perú, Nayib Bukele y Keiko Fujimori, firmaron en San Salvador un acuerdo para la cooperación en temas de seguridad, salud, infraestructura, educación, comercio y economía.
2026-10-30
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