INICIO
CENTROAMÉRICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
FINANZAS
TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
E&N BRAND LAB
INTELIGENCIA E&N
OCIO
FOTOGALERÍAS
VIDEOS
ESPECIALES
REPUTACIÓN CA
ADMIRADOS
LOVEMARKS
RSE
TOM
MAS ESPECIALES...
EDICIÓN MENSUAL
ANÚNCIATE
SUSCRÍBETE
POLÍTICAS DE COOKIES
CENTROAMERICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
PYME-EMPRENDE
INTELIGENCIA E&N
BRAND LAB
SUSCRÍBETE
ANÚNCIATE
...
FAO: 15 % de colombianos estará expuesto a inseguridad alimentaria en 2027
Al menos un 15 % de la población colombiana estará expuesta a algún grado de inseguridad alimentaria, moderada o grave, en 2027, en un escenario marcado por los efectos del terremoto del 10 de agosto y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, advierte Agustín Zimmerman, representante de FAO en Colombia.
2026-10-30
MÁS VIDEOS
Videos
El Salvador y Perú acuerdan cooperar en seguridad, salud, educación y comercio
Videos
El precio del combustible trunca la vuelta al mundo del "crucero eterno"
Videos
Tragedia por choque ferroviario en España
Videos
Machado regresa a Venezuela y la oposición exige elecciones para 2027
Videos
Messi, emocionado por el Premio Princesa de Asturias
Videos
Chile lidera la inclusión financiera en Latinoamérica
Mostrar más