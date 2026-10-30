FAO: 15 % de colombianos estará expuesto a inseguridad alimentaria en 2027

Al menos un 15 % de la población colombiana estará expuesta a algún grado de inseguridad alimentaria, moderada o grave, en 2027, en un escenario marcado por los efectos del terremoto del 10 de agosto y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, advierte Agustín Zimmerman, representante de FAO en Colombia.
2026-10-30
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