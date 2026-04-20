Gira TOM 2026 cerró con éxito en Costa Rica

Estrategia & Negocios junto a Kantar Mercaplan desarrollaron con éxito la Gira TOM 2026. Más de 500 personas asistieron a los eventos, donde también se conocieron los resultados país, se reconocieron a los líderes TOM y a los Protagonistas del Mercadeo. Video Manu Mairena.