El precio del combustible trunca la vuelta al mundo del "crucero eterno"

El sueño de dar la vuelta al mundo sin abandonar el mar se ha truncado para los pasajeros del "crucero eterno" que habían hecho su hogar de los camarotes del MV Odyssey, varado en Camboya por el encarecimiento del combustible a raíz del conflicto en Oriente Medio.