Los 'pagos digitales' ya son la nueva norma, ¿Por qué?

Los pagos digitales se han convertido en una herramienta esencial y cotidiana para los consumidores en América Latina y el Caribe. Este reporte de Mastercard destaca que el débito y las billeteras electrónicas son fundamentales para cubrir necesidades básicas como el transporte y la alimentación. Los usuarios valoran estas opciones principalmente por su seguridad, la capacidad de monitorear gastos y el ahorro de tiempo frente a los métodos tradicionales. (Fuente: Mastercard- Realización: NotebookLM-E&N)