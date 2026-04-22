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Los 'pagos digitales' ya son la nueva norma, ¿Por qué?
Los pagos digitales se han convertido en una herramienta esencial y cotidiana para los consumidores en América Latina y el Caribe. Este reporte de Mastercard destaca que el débito y las billeteras electrónicas son fundamentales para cubrir necesidades básicas como el transporte y la alimentación. Los usuarios valoran estas opciones principalmente por su seguridad, la capacidad de monitorear gastos y el ahorro de tiempo frente a los métodos tradicionales. (Fuente: Mastercard- Realización: NotebookLM-E&N)
2026-04-22
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