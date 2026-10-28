Tragedia por choque ferroviario en España

Más de 60 personas fallecieron y otros más resultaron heridas en el accidente ferroviario ocurrido cerca de la estación de Urda (Toledo), entre un Ave y un Iryo, han informado a EFE fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han considerado esa cifra como "un mínimo".
2026-10-28
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