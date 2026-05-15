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Parque temático de Seúl presenta robots bailando K-pop
Un nuevo parque temático en Seúl busca aprovechar el tirón del K-pop y la fascinación por los robots humanoides con espectáculos de baile protagonizados por androides que utilizan la captura de movimiento para aprender nuevos pasos.
2026-05-15
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