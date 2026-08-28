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Por qué es relevante la Felicidad Organizacional en la rentabilidad
El Estudio de Felicidad Organizacional 2025 analiza el vínculo crítico entre el bienestar de los trabajadores y el éxito financiero en empresas de Chile, Colombia, México y Perú. Basado en datos de más de mil organizaciones, el informe demuestra que niveles altos de satisfacción laboral reducen significativamente el riesgo económico y potencian la percepción de solidez institucional. (Fuente: Ranking Building Happiness) (Realización: E&N-NotebookLM)
2026-08-28
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