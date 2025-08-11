INICIO
CENTROAMÉRICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
FINANZAS
TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
E&N BRAND LAB
INTELIGENCIA E&N
OCIO
FOTOGALERÍAS
VIDEOS
ESPECIALES
REPUTACIÓN CA
ADMIRADOS
LOVEMARKS
RSE
TOM
MAS ESPECIALES...
EDICIÓN MENSUAL
ANÚNCIATE
SUSCRÍBETE
POLÍTICAS DE COOKIES
CENTROAMERICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
PYME-EMPRENDE
INTELIGENCIA E&N
BRAND LAB
SUSCRÍBETE
ANÚNCIATE
Salvadoreños rechazan construcción de centro de convenciones en zona boscosa
Unas 200 personas protestaron este domingo en El Salvador contra la construcción de un centro de convenciones en una zona boscosa cercana a la capital, conocida como El Espino, y pidieron que la obra se realice en otro lugar. VIDEO EFE
2025-08-11
MÁS VIDEOS
Empresas & Management
Alejandro Argumedo: desde El Salvador se puede, solo hay que perder el miedo
Videos
Medellín se transformará en 'un jardín vivo' durante la Feria de las Flores 2025
Videos
Gobierno de Panamá se reunirá con 'altos ejecutivos' de bananera Chiquita
Videos
Secretario OEA pide diálogo con Venezuela: No voy a discutir si es una dictadura o no
Centroamérica & Mundo
¿Qué pasa en la ciudad de Los Ángeles? Demuestra su apoyo a inmigrantes indocumentados
Videos
Crean un cáliz de la paz, hecho con balas, para León XIV
Mostrar más