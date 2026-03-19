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Sube la marea: Canción de Panamá para Mundial 2026
Copa Airlines lanzó la nueva versión de 'Sube la marea', la canción en apoyo a la selección de fútbol de Panamá de cara al Mundial entonada por el salsero Rubén Blades y un repertorio de artistas panameños en un videoclip que exalta los principales puntos turístico del país.
2026-03-19
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