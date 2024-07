Bancos vs Fintechs tras los segmentos financieros más rentables

En un mundo que es muy tecnológico tú podrías separar esos negocios, podrías pensar que esto más adelante va a funcionar como un negocio de seguros en donde hay alguien que vende el crédito que no es el banco, sino es un corredor de créditos. Te dice: “Mira, ¿tú necesitas un crédito para tu carro? Yo tengo contactos con tres bancos: el banco A, el banco B y el banco C. Te recomiendo que cojas el banco B porque tiene mejor plazo, o el crédito digamos en más amigable en la tasa”. En ese banco, el banco me pagaría a mí una comisión como le paga los seguros. Eso hoy pasa en unos casos muy seleccionados como son, por ejemplo, las tarjetas de crédito de los supermercados.

El negocio de la banca uno lo pudiera teóricamente romper en tres porciones: la primera es el negocio tradicional de prestar dinero e intermediar, eso es muy es intensivo en capital porque necesitas mucho dinero para poder prestar mucho dinero ; ese pedazo del negocio se vuelve medio commodity, no hay una diferenciación muy clara entre el banco A, el banco B y el banco C, y el retorno promedio es de entre 5 % y 8 %.

Como al principio eran pequeñas, no les tocaba cumplir todas las regulaciones de los bancos grandes, probablemente no tenían depósitos de las personas, era un mundo menos complicado para las fintechs.

¿Cómo puede Latinoamérica aprovechar esta tendencia? Latinoamérica está en un mundo de oportunidad porque los bancos tienen márgenes mayores, pueden cobrar un poquito más a sus clientes que en otros mercados.

Ahora: ¿cómo funciona la digitalización en Latinoamérica? Igual que en otros países del mundo, primero el factor tecnológico, ahí depende si tienes la capacidad de invertir o no; hay un segundo factor que en Latinoamérica nos cuesta un poquito más, que esté el talento que lo sepa maniobrar; y el tercero es lo que se hace con la herramienta para sacarle verdaderamente el jugo.

Depende de tener la tecnología, tener las personas que saben y tener la voluntad de hacer los cambios en el día a día en todas esas operaciones.

Un ejemplo: puedes crear unos modelos de inteligencia artificial que te predigan a quién darle crédito y a quién no darle, cuánto de crédito y a qué precio, pero si tú eso no lo vuelves realidad en la sucursal no termina funcionando, se vuelve un modelo muy bueno que no se puso en práctica.

Esa es la parte más difícil, hacer que todas estas mejoras tecnológicas lleguen verdaderamente hasta todos los canales, sucursales, banca del celular, internet, etc. ¿Por qué es tan difícil? Porque significa que hay gente que le toca cambiar la forma que hace las cosas.

¿Cómo ve esa transición para Centroamérica y Panamá?

Un ejemplo de la región, del cual no puedo mencionar el nombre, en dos años la cantidad de gente que usa el canal digital de este banco ha pasado de 25 % a 50 %.

En Centroamérica, cuando el COVID apareció hubo una aceleración enorme de la cantidad de personas abriendo cuentas bancarias directas, sin tener que ir a la sucursal ni nada de esto y transaccionando directamente con los comercios por las aplicaciones de los bancos, incluso comprando créditos, seguros, inversiones demás directamente, o teniendo conversaciones con asesores que ya no son presenciales, que están en Zoom.

Así que sí lo veo sucediendo y está sucediendo en par con Latinoamérica, un poquitico por debajo de la media del mundo, pero al mismo ritmo; y donde se nota mucha diferencia es la velocidad a la que sucede en los bancos que le han dedicado el ánimo, esfuerzo, tiempo, recursos y demás que los que no.

La brecha entre los que lo hacen mejor y los que no se va agrandando: entre 2018 y 2022, los bancos líderes han logrado aumentar de 40 % de ventas digitales a 70 % –crecieron 30 puntos– y los demás pasaron de 8 % a 17 %, en porcentaje de ventas digitales