Sector fintech alcanzará los US$1,5 billones de ingresos en 2030

Del 2021 al 2023, los ingresos mundiales de las fintech crecieron un 14% (a una tasa de crecimiento anual compuesta), mientras que tanto la financiación como las valoraciones se desplomaron. Por su parte, los principales actores del sector han alcanzado la rentabilidad y están creciendo rápidamente, según el informe Global Fintech 2024: Prudence, Profits, and Growth.

“En todo el mundo existen alrededor de 1.500 millones de adultos no bancarizados y 2.800 millones subbancarizados. Ante este panorama, las fintechs cumplirán un rol fundamental para continuar con el esfuerzo por cerrar la brecha de inclusión financiera” asegura Alejandro Tfeli, Managing Director & Partner de BCG. “Según las estimaciones de BCG el tamaño del mercado de las Fintech podría alcanzar los US$1.5 billones en ganancias para 2025, por ejemplo”, añadió.

El informe destaca cuatro tendencias que impulsarán el sector en los próximos años:

*Las finanzas integradas constituirán un mercado de US$320.000 millones en 2030. El segmento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) representará aproximadamente la mitad (US$ 150.000 millones); el segmento de consumo -que ya está lleno de actividad y adopción en pagos, seguros y préstamos- tendrá unos ingresos de US$ 120.000 millones en 2030; y el segmento empresarial alcanzará los US$ 50.000 millones en ingresos.

*El comercio conectado está a punto de despegar. El comercio conectado se perfila como una aplicación revolucionaria muy esperada por los bancos, ya que crea una nueva fuente de ingresos, aumenta la fidelidad de los clientes y permite a los bancos ofrecer un canal de marketing a sus clientes de pymes y empresas.

*La banca abierta (open banking) tendrá un impacto modesto en la banca, pero mayor en la publicidad. La banca abierta tendrá un impacto modesto en la banca, pero mayor en la publicidad del sector. La banca abierta seguirá siendo relevante, pero es poco probable que cambie la base de la competencia en la banca de consumo. En los países en los que la banca abierta ha tenido una década o más para madurar, no ha surgido ningún caso de uso "asesino" en el frente de los nuevos servicios.

*La Inteligencia Artificial Generativa cambiará las reglas del juego en lo que respecta a la productividad, a lo que seguirá la innovación de productos. La GenAI ya está proporcionando ganancias tangibles de productividad en los servicios financieros.