¿El dinero digital puede ser tan sencillo y confiable como una transferencia bancaria?

Por: Luis Ayala (*)

La aparición de iniciativas globales como Open USD (OUSD), una stablecoin anunciada en junio de 2026 que cuenta con el respaldo de más de 140 empresas, refleja una transformación que va mucho más allá de la creación de otra moneda digital vinculada al dólar estadounidense.

El sector financiero y la industria tecnológica compiten por desarrollar una nueva infraestructura para el dinero digital, con soluciones diseñadas para hacer que las transacciones sean más eficientes, estén mejor integradas y cumplan con los requisitos regulatorios.

Hasta hace poco, el debate se centraba principalmente en la liquidez de las monedas virtuales o en la paridad de sus reservas.

Sin embargo, el panorama actual deja claro que la próxima gran disputa en el sector financiero no girará en torno a quién emite el token, sino a quién controla la infraestructura que permite su distribución, conversión, liquidación y custodia en distintos mercados y jurisdicciones.

A medida que las stablecoins ganan terreno en el mercado de activos digitales, su creciente relevancia también impulsa las conversaciones sobre su uso en pagos transfronterizos y comercio internacional.

En América Latina, las transacciones con activos digitales registran un crecimiento anual superior al 40%, impulsado principalmente por las remesas internacionales, el comercio transfronterizo y la economía de los servicios prestados a distancia.

A medida que los mercados latinoamericanos avanzan de la adopción por parte de usuarios individuales hacia una integración más amplia con bancos y empresas, la infraestructura que hace posibles estas operaciones se ha convertido en un factor clave de diferenciación competitiva.

Conectar las economías locales con el sistema financiero global requiere plataformas de custodia seguras y reguladas, redes de interoperabilidad y soluciones operativas que ayuden a reducir los riesgos de contraparte.

En este contexto, surgen preguntas fundamentales sobre cómo gestionar la liquidez de manera eficiente, facilitar el acceso entre sistemas, garantizar la interoperabilidad entre redes y, sobre todo, lograr liquidaciones rápidas y confiables.

La pregunta clave para bancos, empresas fintech y corporaciones es cómo lograr que el dinero digital circule entre países con la misma facilidad que una transferencia bancaria, sin comprometer la seguridad, la liquidación de las operaciones ni el cumplimiento de las regulaciones locales.

A medida que las stablecoins ganan terreno, el reto consiste en construir la infraestructura necesaria para que estos pagos funcionen de manera confiable entre distintas redes y sistemas financieros.

No basta con tener una moneda digital rápida si la liquidación final no cuenta con seguridad jurídica o si las claves privadas y los activos están expuestos a fallas tecnológicas, riesgos operativos o riesgos de contraparte.

Es en esta capa de infraestructura donde se está definiendo la verdadera eficiencia del sistema financiero del futuro. Aquí entran en juego la custodia regulada de activos en almacenamiento en frío, las redes de liquidación fuera de los exchanges, como Go Network, que permite operar mientras los activos permanecen bajo custodia calificada, y las soluciones de pago basadas en interfaces de programación de aplicaciones (API).

Esta evolución también se hace evidente en las recientes medidas regulatorias de Estados Unidos que permiten utilizar stablecoins como garantía de margen en el mercado de derivados.

Al sustituir inversiones volátiles por activos vinculados a un valor estable, el mercado puede reducir el riesgo de liquidaciones en cadena y facilitar la gestión de los requerimientos de margen las 24 horas del día.

Más allá del ecosistema de las grandes instituciones financieras, la verdadera prueba de las criptomonedas para el día a día está en la vida cotidiana de trabajadores remotos, desarrolladores y proveedores de servicios que reciben sus ingresos internacionales en stablecoins o Bitcoin.

En esta nueva economía global, algunos usuarios reciben sus ingresos en stablecoins y los utilizan para mantener a sus familias.

Lograr que el dinero digital sea tan sencillo y confiable como una transferencia bancaria requiere una capa de infraestructura que funcione de manera prácticamente invisible y combine la velocidad de redes como Lightning Network con la infraestructura de pagos de las stablecoins.

Cuando esta infraestructura protege las claves privadas bajo estándares regulatorios federales de Estados Unidos y permite liquidar pagos en tiempo real, las criptomonedas dejan de ser una promesa tecnológica compleja para convertirse en una vía de pago accesible y de uso cotidiano.

Creo que el futuro de las finanzas dependerá de una infraestructura confiable que conecte la banca tradicional con el ecosistema de los activos digitales, permita realizar transacciones seguras, proteja los activos y garantice el cumplimiento regulatorio.

(*) Luis AyalaLuis Ayala es director general y responsable de LATAM en BitGo, y cuenta con una amplia trayectoria en liderazgo tecnológico y en la adopción de tecnologías transformadoras en sectores altamente regulados de América Latina.