Lo que no hay que hacer nunca ante caídas como la de Microsoft

Por: EFE

Los problemas generados por la caída de muchos de los servicios que presta la multinacional Microsoft puede desencadenar problemas añadidos si se adoptan decisiones precipitadas, según los expertos, que tienen muy claro lo que no hay que hacer nunca.

Porque además, y aunque se ha descartado en principio que estos fallos tengan su origen en una actividad maliciosa, los expertos han alertado de que este tipo de incidentes sí pueden abrir la puerta a ciberataques mediante falsos mensajes de soporte, enlaces de ‘recuperación’ -también falsos-, o peticiones fraudulentas de pago para restablecer servicios.

Microsoft 365, la plataforma de esta empresa bajo la que funcionan herramientas como Outlook, Teams, Word o Excel, continúa hoy con fallos que dificultan a los usuarios acceder al correo electrónico, gestionar reuniones y utilizar el asistente de inteligencia artificial.

Ante esta situación, los expertos aconsejan no desactivar en ningún caso la ‘autenticación multifactor’ ni otros controles, y verificar en todos los casos por un segundo canal cualquier petición de cambiar de contraseña, de acceso o de realizar algún pago.