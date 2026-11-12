Solix abre en Costa Rica centro de servicios de IA y gestión de datos

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La empresa, instalada en Curridabat, proyecta alcanzar hasta 30 puestos de trabajo en 2027.

Por revistaeyn.com Solix Technologies Latam Inc. inicia operaciones en Costa Rica con un centro de servicios tecnológicos que atenderá proyectos internacionales de inteligencia artiﬁcial, gestión y archivado de datos. La empresa, instalada en Curridabat, proyecta alcanzar hasta 30 puestos de trabajo en 2027. Desde esta operación, el equipo brindará soluciones para que las organizaciones administren grandes volúmenes de información, optimicen el acceso a sus datos y modernicen sus entornos tecnológicos.

“Costa Rica continúa demostrando su capacidad para atraer inversiones en sectores cada vez más soﬁsticados y vinculados con la economía del conocimiento. La decisión de Sinox de instalarse en Costa Rica nos honra profundamente y reaﬁrma la conﬁanza en el país como destino para inversiones vinculadas con la inteligencia artiﬁcial y la gestión de datos,” señaló la Ministra de Comercio Exterior a.i., Arianna Arce. Solix se incorpora a un ecosistema de servicios que ha evolucionado hacia actividades de mayor especialización y valor agregado. En Costa Rica, el 40 % de las empresas del sector desarrolla funciones de analítica, el 39 % de transformación digital, el 34 % de ingeniería, el 33% de excelencia operacional y el 33 % de ciberseguridad, lo que reﬂeja las capacidades del país para atender proyectos de creciente complejidad. La compañía también prevé establecer relaciones con proveedores costarricenses de servicios legales, contables, de recursos humanos, tecnología y capacitación, entre otros. A medida que crezca la operación, evaluará nuevas oportunidades para ampliar desde Costa Rica las funciones con las que atiende a sus clientes y proyectos en América Latina.