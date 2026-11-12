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Panamá acelera apuesta por los congresos, un negocio que generó US$192,6M hasta octubre

Más de 1.300 participantes de 80 países y representantes de más de cien asociaciones internacionales conocieron la oferta panameña. El encuentro dejó actividad económica inmediata y una plataforma para competir por futuras reuniones, mientras el país amplía su apuesta hacia eventos especializados.

Por: Revistaeyn.com Panamá recibió durante cuatro días a una audiencia especialmente valiosa para su negocio turístico: profesionales y representantes de asociaciones que influyen en la selección de las sedes de futuros congresos. El Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), celebrado del 8 al 11 de noviembre en el Panama Convention Center (PCC), reunió a más de 1.300 participantes de 80 países. La relevancia del encuentro trasciende su tamaño. Para Panamá, organizar el congreso de quienes trabajan en la industria de reuniones significó mostrar el destino en funcionamiento ante potenciales clientes: desde la llegada y el alojamiento hasta la producción del evento y los servicios que acompañan una estadía profesional. El balance inicial también tiene cifras. Según datos a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la edición generó una inyección económica de US$3,2 millones y más de 7.200 noches de habitación. El rendimiento comercial de los contactos establecidos deberá observarse en las próximas contrataciones.

Un encuentro con quienes pueden traer otros encuentros

La edición 65 del congreso, desarrollada bajo el lema “CrossWorlds”, contó con representantes de más de cien asociaciones internacionales, de acuerdo con el comunicado del PCC. Esa composición explica su valor como plataforma de captación.

La cita permitió a organizadores y representantes de asociaciones conocer instalaciones y proveedores durante una experiencia real. Cumplir horarios, coordinar servicios y atender necesidades técnicas son capacidades que pueden influir en la evaluación de una futura candidatura. El Ministerio de Comercio e Industrias informó que el 60% de la agenda estaba destinado a reuniones de negocios programadas, contactos e intercambio profesional. El congreso contó con el respaldo de la ATP y PROMTUR Panamá. Durante el encuentro, la administradora de la ATP, Gloria De León, señaló que se habían reunido con once asociaciones interesadas en evaluar al país para próximos eventos, según consignó La Prensa. Ese interés ofrece una vía de seguimiento comercial, aunque por sí solo no equivale a contratos firmados. La lógica empresarial consiste en convertir la exposición internacional en candidaturas, visitas de inspección y reservas. El beneficio potencial se extiende más allá de una sola fecha en el calendario.

Una apuesta que ya tiene escala económica

El turismo de reuniones forma parte de una actividad que las autoridades panameñas buscan consolidar. De León informó que los congresos y convenciones habían generado US$192,6 millones directos entre enero y octubre de 2026, sin incluir el impacto indirecto. La funcionaria agregó que Panamá tenía 188 eventos confirmados para el año y todavía quedaban más de treinta por celebrarse antes de finalizar diciembre. El comunicado del PCC también cita datos compartidos por ICCA según los cuales los participantes en congresos realizados en Panamá registraron un gasto promedio de US$690 diarios durante 2025.

Para hoteles, restaurantes, transportistas, empresas audiovisuales, productores y otros proveedores, un congreso concentra necesidades que deben resolverse de manera coordinada. La oportunidad para las empresas locales está en incorporarse a esa cadena con servicios que puedan contratarse de forma recurrente.

Infraestructura que debe convertirse en una oferta integrada

El Panama Convention Center aporta una base física para competir por encuentros de diferentes formatos. Según su ficha institucional, dispone de 15.400 metros cuadrados de exhibición, un salón de banquetes de 4.000 metros cuadrados y dieciséis salas de reuniones. La competitividad de un destino de congresos se construye también fuera del recinto. La conectividad aérea, la disponibilidad hotelera, los traslados y las experiencias complementarias deben funcionar como una oferta coordinada. “Cada congreso que llega a Panamá genera oportunidades para hoteles, restaurantes, empresas de transporte y proveedores locales”, destacó Pablo De La Guardia, gerente general del PCC. Según informó la organización, el encuentro priorizó ingredientes locales y productores regionales, además del alquiler y la reutilización de materiales. También indicó que no hubo plásticos de un solo uso, en línea con la política del recinto. Esas decisiones amplían la evaluación del destino hacia su operación y las prácticas de sus proveedores.

Bodas abren otro frente de especialización

La estrategia incorpora oportunidades en otros mercados de eventos. Panamá fue elegida sede del Forever Wedding Summit 2027, previsto para el 28 y 29 de septiembre, según PROMTUR y el calendario del organizador. El encuentro convocará a profesionales de la organización de bodas, diseñadores, floristas, fotógrafos, proveedores y representantes turísticos. Su objetivo es acercar la oferta panameña a quienes pueden recomendar y organizar celebraciones, lunas de miel y viajes de romance. Los congresos de asociaciones y las bodas de destino son mercados distintos, pero comparten una lógica comercial: presentar el país a intermediarios capaces de movilizar grupos y contratar servicios locales. Para Panamá, esa especialización puede ampliar las oportunidades de hoteles, espacios para celebraciones y pequeñas empresas creativas. La tarea consiste en adaptar la oferta a cada segmento y dar continuidad a los contactos después del encuentro.

Del escaparate internacional a una cartera de eventos