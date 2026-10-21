Grupo BM pone en marcha estrategia para acceso a tecnología y crear empleo

Por revistaeyn.com
El Grupo Banco Mundial puso en marcha su primera estrategia digital, en la que reúne sus capacidades de trabajo con los sectores público y privado para ayudar a los países en desarrollo a ampliar el acceso a las tecnologías digitales de manera asequible, mejorar los servicios y crear empleo.
La estrategia aborda cuatro prioridades: ampliar la conectividad; hacer más asequibles los dispositivos y los datos; fortalecer los servicios y las habilidades digitales, y ayudar a los países a sentar las bases para que puedan beneficiarse con la inteligencia artificial (IA).
"La tecnología digital puede ayudar a los países a crear empleo y aprovechar mejor los recursos escasos. Para hacer realidad ese potencial, se requiere un enfoque integral, que incluya desde una conectividad confiable y dispositivos asequibles hasta habilidades digitales y servicios útiles", afirmó Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial.
Esta estrategia se da a conocer en un momento en que los países en desarrollo enfrentan un doble desafío: recursos limitados y una creciente necesidad de generar empleo. En los próximos 10 a 15 años, 1.200 millones de jóvenes alcanzarán la edad de trabajar en los países en desarrollo, pero se prevé que sus economías crearán alrededor de 420 millones de puestos de trabajo.
La tecnología digital puede respaldar la creación de empleo en los cinco sectores prioritarios para el Grupo Banco Mundial: infraestructura y energía, agroindustria, atención de la salud, turismo y manufacturas con valor agregado.
Áreas de acción
Sin embargo, persisten importantes obstáculos. En 2025, más de 2.000 millones de personas de todo el mundo carecían de conexión a internet. Solo el 23 % de los habitantes de los países de ingreso bajo utilizaron internet, mientras que en los países de ingreso alto, la proporción fue del 94 %.
En la estrategia se establecen cuatro áreas de acción:
Ampliar la conectividad confiable. El Grupo Banco Mundial ayudará a los países a abordar las brechas en las redes, desde los cables internacionales y las conexiones nacionales hasta las redes que abastecen a hogares, empresas, escuelas y clínicas.
Hacer más asequibles los dispositivos y los datos. La estrategia respalda los esfuerzos por reducir el costo de los teléfonos inteligentes de nivel básico y los servicios de banda ancha que elevan el costo que supone mantener una conexión.
Ampliar los servicios y las habilidades digitales. El Grupo Banco Mundial apoyará sistemas confiables de identificación y pagos digitales, y de intercambio seguro de información que faciliten el acceso a los servicios públicos y privados.
Desarrollar la preparación para la IA. La estrategia ayudará a los países a fortalecer la conectividad, acceder a recursos de cómputo, desarrollar datos locales utilizables y fortalecer las habilidades. En ella se hace hincapié en las aplicaciones prácticas de la "IA a pequeña escala".
Las salvaguardas, desde la privacidad hasta la ciberseguridad y la protección contra el fraude, están presentes en las cuatro prioridades.
La estrategia reúne el financiamiento, el asesoramiento sobre políticas, la inversión privada y las garantías del Grupo Banco Mundial en torno a las prioridades de los países. También proporciona una base para trabajar con los Gobiernos, las empresas de tecnología, los asociados para el desarrollo y las entidades filantrópicas con el fin de ampliar las oportunidades digitales a más personas y empresas.
Como complemento de la prioridad de la estrategia referida a la preparación y adaptación a la IA, el Grupo Banco Mundial también anunció la implementación de la Iniciativa de Infraestructura y Preparación para la IA. Se trata de un nuevo esfuerzo dirigido a ayudar a los Gobiernos de los mercados emergentes a acceder a capacidad de cómputo asequible —y a dar un uso productivo a la IA de pequeña escala— a través de una infraestructura compartida de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de pago por uso (poder de cómputo especializado utilizado para desarrollar y ejecutar aplicaciones de IA), que ofrece una alternativa práctica a los centros de datos nacionales independientes. La iniciativa se centrará inicialmente en África y América Latina, con asociados en el área del conocimiento como Cassava Technologies y NVIDIA.