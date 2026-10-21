Grupo BM pone en marcha estrategia para acceso a tecnología y crear empleo

Finanzas

La estrategia aborda cuatro prioridades: ampliar la conectividad; hacer más asequibles los dispositivos y los datos; fortalecer los servicios y las habilidades digitales, y ayudar a los países a sentar las bases para que puedan beneficiarse con la inteligencia artificial (IA).

Por revistaeyn.com El Grupo Banco Mundial puso en marcha su primera estrategia digital, en la que reúne sus capacidades de trabajo con los sectores público y privado para ayudar a los países en desarrollo a ampliar el acceso a las tecnologías digitales de manera asequible, mejorar los servicios y crear empleo. La estrategia aborda cuatro prioridades: ampliar la conectividad; hacer más asequibles los dispositivos y los datos; fortalecer los servicios y las habilidades digitales, y ayudar a los países a sentar las bases para que puedan beneficiarse con la inteligencia artificial (IA).

"La tecnología digital puede ayudar a los países a crear empleo y aprovechar mejor los recursos escasos. Para hacer realidad ese potencial, se requiere un enfoque integral, que incluya desde una conectividad confiable y dispositivos asequibles hasta habilidades digitales y servicios útiles", afirmó Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial. Esta estrategia se da a conocer en un momento en que los países en desarrollo enfrentan un doble desafío: recursos limitados y una creciente necesidad de generar empleo. En los próximos 10 a 15 años, 1.200 millones de jóvenes alcanzarán la edad de trabajar en los países en desarrollo, pero se prevé que sus economías crearán alrededor de 420 millones de puestos de trabajo. La tecnología digital puede respaldar la creación de empleo en los cinco sectores prioritarios para el Grupo Banco Mundial: infraestructura y energía, agroindustria, atención de la salud, turismo y manufacturas con valor agregado.

Áreas de acción

Sin embargo, persisten importantes obstáculos. En 2025, más de 2.000 millones de personas de todo el mundo carecían de conexión a internet. Solo el 23 % de los habitantes de los países de ingreso bajo utilizaron internet, mientras que en los países de ingreso alto, la proporción fue del 94 %. En la estrategia se establecen cuatro áreas de acción: Ampliar la conectividad confiable. El Grupo Banco Mundial ayudará a los países a abordar las brechas en las redes, desde los cables internacionales y las conexiones nacionales hasta las redes que abastecen a hogares, empresas, escuelas y clínicas.

Hacer más asequibles los dispositivos y los datos. La estrategia respalda los esfuerzos por reducir el costo de los teléfonos inteligentes de nivel básico y los servicios de banda ancha que elevan el costo que supone mantener una conexión.

