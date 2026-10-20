Fitch otorga al BCIE una calificación AA con perspectiva positiva

Finanzas

La evaluación reconoce el fortalecimiento financiero y la menor concentración de riesgos del banco. La nota se sitúa dos escalones por encima de la última calificación pública de Fitch, emitida en 2019.

Por: Revistaeyn.com Fitch Ratings publicó una calificación de largo plazo de "AA con perspectiva positiva" para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), junto con una nota de corto plazo de F1+. La decisión fue anunciada este 19 de octubre. Según el comunicado del BCIE, la evaluación se sustenta en su capacidad de generar capital, el fortalecimiento de la liquidez y una gestión financiera prudente. La nueva nota está dos escalones por encima del A+ que Fitch publicó por última vez sobre la institución en 2019. Para la región, la relevancia está en la relación entre la fortaleza financiera del banco y su función como proveedor de recursos de largo plazo. Una posición crediticia sólida puede favorecer su acceso a inversionistas y respaldar su capacidad de financiar proyectos en los países miembros. Esa es también la orientación expresada por la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez: traducir el fortalecimiento institucional en mejores condiciones de financiamiento. El resultado efectivo dependerá, además, de las tasas internacionales, las condiciones de mercado y las características de cada operación.

Menor concentración de riesgos

Uno de los avances destacados en el anuncio es la reducción del peso de las cinco mayores exposiciones, del 75% al 61% desde finales de 2024. El BCIE vinculó esa mejora con cuatro acuerdos de intercambio de exposición con otros bancos multilaterales, por más de US$2.100 millones. Respecto de la perspectiva positiva, el banco explicó que Fitch espera una reducción adicional de la concentración, mayor participación de prestatarios con mejores calificaciones y avances en la incorporación de socios altamente calificados. La diversificación también fue reconocida en la revisión de S&P Global Ratings del 15 de octubre. Según el comunicado institucional sobre esa evaluación, la agencia destacó la gestión activa del balance, el respaldo de los accionistas y la presencia del BCIE en 26 mercados y 30 monedas, acompañada de una posición holgada de liquidez.

Capital y respaldo de los socios