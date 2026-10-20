Fitch otorga al BCIE una calificación AA con perspectiva positiva

Por: Revistaeyn.com
Fitch Ratings publicó una calificación de largo plazo de "AA con perspectiva positiva" para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), junto con una nota de corto plazo de F1+. La decisión fue anunciada este 19 de octubre.
Según el comunicado del BCIE, la evaluación se sustenta en su capacidad de generar capital, el fortalecimiento de la liquidez y una gestión financiera prudente. La nueva nota está dos escalones por encima del A+ que Fitch publicó por última vez sobre la institución en 2019.
Para la región, la relevancia está en la relación entre la fortaleza financiera del banco y su función como proveedor de recursos de largo plazo. Una posición crediticia sólida puede favorecer su acceso a inversionistas y respaldar su capacidad de financiar proyectos en los países miembros.
Esa es también la orientación expresada por la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez: traducir el fortalecimiento institucional en mejores condiciones de financiamiento. El resultado efectivo dependerá, además, de las tasas internacionales, las condiciones de mercado y las características de cada operación.
Menor concentración de riesgos
Uno de los avances destacados en el anuncio es la reducción del peso de las cinco mayores exposiciones, del 75% al 61% desde finales de 2024. El BCIE vinculó esa mejora con cuatro acuerdos de intercambio de exposición con otros bancos multilaterales, por más de US$2.100 millones.
Respecto de la perspectiva positiva, el banco explicó que Fitch espera una reducción adicional de la concentración, mayor participación de prestatarios con mejores calificaciones y avances en la incorporación de socios altamente calificados.
La diversificación también fue reconocida en la revisión de S&P Global Ratings del 15 de octubre. Según el comunicado institucional sobre esa evaluación, la agencia destacó la gestión activa del balance, el respaldo de los accionistas y la presencia del BCIE en 26 mercados y 30 monedas, acompañada de una posición holgada de liquidez.
Capital y respaldo de los socios
Otro componente del fortalecimiento es el Noveno Incremento General de Capital, aprobado por la Asamblea de Gobernadores en junio de 2026. La decisión elevó el capital autorizado de US$7.000 millones a US$10.000 millones.
La Asamblea también aprobó reformas de gobernanza relacionadas con la participación de Panamá y República Dominicana como accionistas Serie A y con la posible incorporación de nuevos socios. El capital autorizado establece el marco para la participación accionaria; su ampliación no equivale, por sí sola, a un desembolso inmediato de recursos disponibles para préstamos.
Con la publicación de Fitch, las cuatro agencias que evalúan al organismo lo ubican dentro de la familia de calificaciones AA, aunque con diferentes notas y perspectivas:
1- S&P Global Ratings: AA+ | Estable.
2- Japan Credit Rating Agency: AA+ | Estable.
3- Moody’s Ratings: Aa2 | Positiva.
4- Fitch Ratings: AA | Positiva.
La perspectiva positiva señala una posible dirección favorable de la calificación, sujeta a que se concreten las mejoras esperadas; no constituye una nueva subida automática.
Para Centroamérica, el siguiente paso será observar cómo esa fortaleza se traduce en acceso a recursos, condiciones de financiamiento y ejecución de proyectos.
La evaluación crediticia respalda al banco como emisor; su impacto regional se materializa cuando esos recursos llegan a inversiones capaces de sostener el desarrollo.
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