Fundación Citi compromete US$25 millones para preparar a jóvenes para la IA

“A medida que la tecnología transforma rápidamente el futuro del trabajo, los jóvenes —en particular aquellos de comunidades de bajos ingresos— se enfrentan tanto a desafíos significativos como a nuevas oportunidades”, comentó Brandee McHale presidenta de la Fundación Citi y Directora Global de Inversión y Desarrollo Comunitario en Citi.

La Fundación Citi lanzó su cuarto Desafío de Innovación Global, con un llamado a presentar propuestas (RFP) por un total de US$25 millones, con el objetivo de dotar a jóvenes de todo el mundo con las habilidades, experiencias y oportunidades que necesitan para prosperar en una economía cada vez más moldeada por la IA.

Según el Foro Económico Mundial, aproximadamente 66% de los empleadores espera contratar talento con habilidades especializadas en IA, lo que hace que la IA y la alfabetización digital sean más relevantes que nunca.

“Iinvertir hoy en el desarrollo de competencias tecnológicas permite que más jóvenes puedan adaptarse a los cambios, aprovechar nuevas oportunidades y contribuir a una economía cada vez más innovadora y competitiva”, comentó Ana Cristina López, Directora Ejecutiva de Citi El Salvador.



Para afrontar esta necesidad y ayudar a cerrar la brecha digital y de IA entre los jóvenes, el último Desafío de Innovación Global proporcionará US$500.000 a 50 organizaciones comunitarias que están ayudando a jóvenes de bajos ingresos a desarrollar tanto habilidades de IA como habilidades socioemocionales necesarias para el empleo, conectando a los jóvenes con oportunidades laborales a través de recursos como centros comunitarios con dispositivos compartidos, fortaleciendo los programas existentes de empleo juvenil mediante la integración de herramientas de IA.



Esta última edición del Desafío se basa en el compromiso de larga data que la Fundación Citi tiene con los jóvenes, que se traduce en iniciativas que ya han celebrado una década, como Pathways to Progress, y el Desafío de Innovación Global 2025, enfocado en acelerar el empleo para jóvenes.