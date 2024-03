Las reaseguradoras y el mercado marítimo se llevarán lo peor de la catástrofe en Baltimore

La tripulación a bordo del buque portacontenedores Dali, registrado en Singapur, notificó al Departamento de Transporte de Maryland justo antes del accidente que habían perdido el control de la embarcación y que era posible que se produjera una colisión con el puente, según informes de los medios.

Si bien el accidente generará una compleja red de reclamos y responsabilidad que puede tardar años en desenredarse, se espera que las consecuencias financieras recaigan en gran medida en la industria de reaseguros.

"No hay duda de que tanto las aseguradoras marítimas como las reaseguradoras estarán involucradas en esta pérdida", dijo Loretta Worters, portavoz del Instituto de Información de Seguros.

-Lecciones de responsabilidad-

El Dalí es propiedad de Grace Ocean Pte. Ltd., gestionada por Synergy Marine Pte. Ltd. y cubierto por The Britannia Steam Ship Insurance Association Ltd., o Britannia P&I Club. Los clubes de protección e indemnización (P&I) son organizaciones de seguros mutuos que aseguran y agrupan la responsabilidad de la industria naviera mundial.

Todos los miembros de la tripulación y los dos pilotos que operaban el Dali han sido contabilizados, según un comunicado de un portavoz del Britannia P&I Club. El comunicado señaló que la "causa exacta del incidente aún no se ha determinado".

El valor del puente en sí podría ser de unos US$1.200 millones; aún no se sabe si el límite asegurado en la colocación de la propiedad cubrirá completamente el reemplazo, dijo Worters. Insurance Insider informó que Chubb Ltd. es la aseguradora principal del puente en sí, pero es probable que cualquier reclamo se subrogue en el seguro del armador.