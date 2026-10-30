AGEXPORT reconoció a las empresas y figuras que llevan el talento guatemalteco al mundo

30/10/2026
  • <i>Doce empresas finalistas protagonizaron la 38.ª edición del Galardón Nacional a la Exportación, organizada por AGEXPORT. Fogel de Centro América recibió el reconocimiento mayor al Exportador del Año 2026. (Foto: Agexport)</i>
    1 / 8

    Doce empresas finalistas protagonizaron la 38.ª edición del Galardón Nacional a la Exportación, organizada por AGEXPORT. Fogel de Centro América recibió el reconocimiento mayor al Exportador del Año 2026. (Foto: Agexport)
  • <i>Jacobo Tefel recibió el galardón al Exportador del Año. La compañía que creó y dirige, Fogel, desde 1981 desarrolla refrigeración comercial en Guatemala y lleva sus soluciones a más de 35 países. (Foto: Agexport)</i>
    2 / 8

    Jacobo Tefel recibió el galardón al Exportador del Año. La compañía que creó y dirige, Fogel, desde 1981 desarrolla refrigeración comercial en Guatemala y lleva sus soluciones a más de 35 países. (Foto: Agexport)
  • <i>Detrás de cada exportación hubo una historia de esfuerzo, personas que creyeron en su talento y empresas que se atrevieron a llegar más lejos. (Foto: Agexport)</i>
    3 / 8

    Detrás de cada exportación hubo una historia de esfuerzo, personas que creyeron en su talento y empresas que se atrevieron a llegar más lejos. (Foto: Agexport)
  • <i>La noche de gala reunió a altas autoridades y representantes del sector privado, organismos internacionales y la sociedad civil para reconocer, el 29 de octubre, a las empresas Plantaciones Nahualate, FOGEL y Sistemas Aplicativos, S. A. (SISAP), por su esfuerzo, innovación y resiliencia, al llevar el nombre de Guatemala a nuevos mercados y generar oportunidades de empleo para el país. (Foto: Agexport)</i>
    4 / 8

    La noche de gala reunió a altas autoridades y representantes del sector privado, organismos internacionales y la sociedad civil para reconocer, el 29 de octubre, a las empresas Plantaciones Nahualate, FOGEL y Sistemas Aplicativos, S. A. (SISAP), por su esfuerzo, innovación y resiliencia, al llevar el nombre de Guatemala a nuevos mercados y generar oportunidades de empleo para el país. (Foto: Agexport)
  • <i>Ingrid Carolina Juárez Brenner recibió la distinción de Mujer Exportadora 2026 por su trayectoria en el comercio de plantas ornamentales. (Agexport)</i>
    5 / 8

    Ingrid Carolina Juárez Brenner recibió la distinción de Mujer Exportadora 2026 por su trayectoria en el comercio de plantas ornamentales. (Agexport)
  • <i>La Junta Directiva de AGEXPORT entregó el reconocimiento especial como Institución de Apoyo al </i><i><b>INGUAT</b></i><i>, por su trabajo y enfoque en fortalecer la imagen de Guatemala para el crecimiento del turismo internacional y nacional. (Foto: Agexport)</i>
    6 / 8

    La Junta Directiva de AGEXPORT entregó el reconocimiento especial como Institución de Apoyo al INGUAT, por su trabajo y enfoque en fortalecer la imagen de Guatemala para el crecimiento del turismo internacional y nacional. (Foto: Agexport)
  • <i>En la Categoría Sector Agrícola y Acuicultura y Pesca fue reconocida la compañía Plantaciones Nahualate. Con treinta años de trayectoria, exporta banano, mango, limón, yuca, semillas y alimentos procesados a Europa, Norteamérica y el Caribe. (Foto: Agexport)</i>
    7 / 8

    En la Categoría Sector Agrícola y Acuicultura y Pesca fue reconocida la compañía Plantaciones Nahualate. Con treinta años de trayectoria, exporta banano, mango, limón, yuca, semillas y alimentos procesados a Europa, Norteamérica y el Caribe. (Foto: Agexport)
  • <i>En la Categoría Sector Servicios y Contact Center &amp; BPO, el galardón fue para Sistemas Aplicativos, S. A. (SISAP). Nació en Guatemala hace más de cuatro décadas y hoy presta servicios de ciberseguridad en doce países. (Foto: Agexport)</i>
    8 / 8

    En la Categoría Sector Servicios y Contact Center & BPO, el galardón fue para Sistemas Aplicativos, S. A. (SISAP). Nació en Guatemala hace más de cuatro décadas y hoy presta servicios de ciberseguridad en doce países. (Foto: Agexport)
Más Fotogalerias
Ver más