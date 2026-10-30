AGEXPORT reconoció a las empresas y figuras que llevan el talento guatemalteco al mundo

Doce empresas finalistas protagonizaron la 38.ª edición del Galardón Nacional a la Exportación, organizada por AGEXPORT. Fogel de Centro América recibió el reconocimiento mayor al Exportador del Año 2026. (Foto: Agexport)
Jacobo Tefel recibió el galardón al Exportador del Año. La compañía que creó y dirige, Fogel, desde 1981 desarrolla refrigeración comercial en Guatemala y lleva sus soluciones a más de 35 países. (Foto: Agexport)
Detrás de cada exportación hubo una historia de esfuerzo, personas que creyeron en su talento y empresas que se atrevieron a llegar más lejos. (Foto: Agexport)
La noche de gala reunió a altas autoridades y representantes del sector privado, organismos internacionales y la sociedad civil para reconocer, el 29 de octubre, a las empresas Plantaciones Nahualate, FOGEL y Sistemas Aplicativos, S. A. (SISAP), por su esfuerzo, innovación y resiliencia, al llevar el nombre de Guatemala a nuevos mercados y generar oportunidades de empleo para el país. (Foto: Agexport)
Ingrid Carolina Juárez Brenner recibió la distinción de Mujer Exportadora 2026 por su trayectoria en el comercio de plantas ornamentales. (Agexport)
La Junta Directiva de AGEXPORT entregó el reconocimiento especial como Institución de Apoyo al INGUAT, por su trabajo y enfoque en fortalecer la imagen de Guatemala para el crecimiento del turismo internacional y nacional. (Foto: Agexport)
En la Categoría Sector Agrícola y Acuicultura y Pesca fue reconocida la compañía Plantaciones Nahualate. Con treinta años de trayectoria, exporta banano, mango, limón, yuca, semillas y alimentos procesados a Europa, Norteamérica y el Caribe. (Foto: Agexport)
En la Categoría Sector Servicios y Contact Center & BPO, el galardón fue para Sistemas Aplicativos, S. A. (SISAP). Nació en Guatemala hace más de cuatro décadas y hoy presta servicios de ciberseguridad en doce países. (Foto: Agexport)