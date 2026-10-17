MD|2026: Costa Rica, sede oficial de las Mujeres Desafiantes

Más de 500 mujeres han copado las páginas de los especiales anuales ‘Mujeres Desafiantes’ desde 2017. El evento ‘Mujeres Desafiantes de la Década’ se enmarca en este ámbito de empoderamiento para las mujeres centroamericanas, además de servir como un espacio de intercambio e inspiración sobre dirección de organizaciones, innovación, y oportunidades para las mujeres en los negocios.
El evento Mujeres Desafiantes de la década llegó a Costa Rica el pasado 15 de octubre. Fue una jornada llena de aprendizaje, cargada de emociones y aprendizajes. Esta fue la foto final, que plasma el éxito logrado. FOTOS LUIS GONZÁLEZ
Panel magistral ‘Mujeres desafiantes en los negocios y en las organizaciones’, con Stephanie Melville, directora de la Junta Directiva de Progreso; Ana Karina Smith, estratega de liderazgo y expresidenta de la Asociación de Directoras de Panamá. Modera Velia Jaramillo, editora general de E&N.
“Vengo de una empresa familiar, soy cuarta generación y la única mujer en la Junta Directiva”, ha dicho Melville. Por su parte, Smith ha recalcado la “importancia de atreverse a decir que sí”. Desde su puesto en la Asociación de Directoras de Panamá busca impulsar la entrada de mujeres preparadas en juntas directivas.
Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo AG (Guatemala), líder en la producción de acero, ha inspirado al auditorio con su charla ‘¿Y por qué no?’ contando varias experiencias personales que la han llevado a donde hoy está. “Atrévanse, nunca se detengan”.
Silvia Chaves Herra, directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional (Costa Rica), nos ha explicado por qué ‘Cuando una mujer avanza, Costa Rica avanza’ y es que “entre todas tenemos que abrirnos esas oportunidades. El desafío no siempre está fuera, sino que llega desde dentro: ocho de cada diez mujeres se cuestionan si pueden o no pueden hacerlo.
Los encuentros presenciales que se han venido desarrollando a lo largo de los años en El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica han convocado a más de 100 panelistas y 3.000 asistentes.
Lady Campos, gerente de Desarrollo de Negocios para Centroamérica de Schneider Electric (Costa Rica), ha expuesto ‘De la intención al impacto’, donde ha comentado que es necesario trabajar por una Centroamérica más competitiva y sostenible.
Dianne Medrano, CEO de Centenario y Fundadora de Utopías de una CEO, habló sobre cómo ha evolucionado en su rol de líder organizacional y a nivel personal, sobre esa transformación que la ha llevado a entender que quien dirige no debe controlar todo, requiere de una capacidad para delegar, para creer en otros y decidir en dónde y cómo quiere poner su enfoque.
El Centro de Convenciones de Costa Rica acogió en la tarde del 15 de octubre el evento ‘Mujeres desafiantes de la década’, la gran fiesta de E&N que reconoce el trabajo de las mujeres centroamericanas al desarrollo de la región, visibilizando el liderazgo femenino en el Istmo y promoviendo una agenda de equidad absolutamente necesaria.
Jazmín Alvarado, líder del Centro de Servicios Globales de Norte América Bimbo Latin Centro,reconoció que sus logros a nivel empresarial han estado marcados por tomar el riesgo sin estar 100% lista, pero también hizo hincapié en que mucho de lo conseguido es gracias al trabajo en equipo, pero sobre a tener muy claro el propósito que se busca, porque este se convierte en la brújula.
En el marco del evento, Cecilia Córdoba, socia directora de Upgrade Comunicación, contó sobre el estudio desarrollado para E&N acerca de los principales temas y quiénes son las mujeres que impulsan la conversación digital en Centroamérica y República Dominicana, respecto a empresas, inversión, innovación y el ámbito de los negocios.
En el marco del foro ‘Mujeres Desafiantes de la Década’ de E&N, tres referentes regionales reflexionaron sobre el papel de la mujer en la transformación social. Desde el cine, la neurociencia y la tecnología, Antonella Sudasassi, Gabriela Asturias y Gabriela Torres compartieron sus vivencias, los obstáculos superados y la urgencia de abrir oportunidades a las nuevas generaciones. Modera Claudia Contreras, editora E&N
Respecto a la inteligencia artificial en las empresas, se instó a adoptar una postura proactiva y ética, impulsando organizaciones AI Native que potencien el criterio humano y garanticen la gobernanza de datos, dado que "innovar sin tener responsabilidad se puede convertir en un riesgo; de ahí la importancia de gobernanza de datos y de inteligencia artificial”, destacó Torres.
La guatemalteca Andrea Cardona, primera mujer centroamericana en alcanzar la cumbre del Monte Everest y primera persona en Latinoamérica en completar el Explorers Grand Slam, compartió las claves mentales, emocionales y comunitarias para superar las metas más ambiciosas durante su conferencia "El poder de dar un paso más".
Una de las reflexiones del día fue la importancia de la congruencia entre lo que se dice y se hace. A nivel empresarial es vital en la gestión y manejo de las organizaciones y los equipos de trabajo, lo que genera como resultado la verdadera confianza, siempre poniendo de frente los valores y principios.
El evento contó con el apoyo de Castillo Hermanos (en foto), BAC, BCIE, Schneider Electric, Grupo AG, Grupo Bimbo, Ron Centenario, Maggi, UpGrade, Cementos Progreso y Cargill. También participó de manera exclusiva de BN Mujer de BN.
En el marco del evento de Mujeres Desafiantes 2026, las participantes dejaron sus mensajes, pensamientos y principios más esenciales colgados en el Muro Maggi para inspirar a muchas otras. Luego de ello llegará una canción.
Con un escenario lleno de mujeres del mundo de los negocios, las finanzas, la cultura y muchos otros nichos, las participantes gozaron de una jornada en la que un grupo de panelistas y expositoras hablaron de sus experiencias, del camino recorrido y sus historias, como un reflejo de lo que muchas también han vivido.
El evento ‘Mujeres Desafiantes de la Década’ se enmarca en este ámbito de empoderamiento para las mujeres centroamericanas, además de servir como un espacio de intercambio e inspiración sobre dirección de organizaciones, innovación, y oportunidades para las mujeres en los negocios.
“Ser una mujer desafiante es saber que si me caigo, me levanto con más fuerza”, resumió el punto medular de las conferencias del evento.