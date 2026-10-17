MD|2026: Costa Rica, sede oficial de las Mujeres Desafiantes

Más de 500 mujeres han copado las páginas de los especiales anuales ‘Mujeres Desafiantes’ desde 2017. El evento ‘Mujeres Desafiantes de la Década’ se enmarca en este ámbito de empoderamiento para las mujeres centroamericanas, además de servir como un espacio de intercambio e inspiración sobre dirección de organizaciones, innovación, y oportunidades para las mujeres en los negocios.