Las frases de las Mujeres Desafiantes se reflejan e inspiran

Mujeres Desafiantes

En el marco del evento de Mujeres Desafiantes 2026, las participantes dejaron sus mensajes, pensamientos y principios más esenciales colgados en el Muro Maggi para inspirar a muchas otras. Luego de ello llegará una canción.

Por María José Núñez Chacón - revistaeyn.com ¡Puedes lograr lo que sueñas...Inténtalo una vez más! ¡Porque siempre busco dar lo mejor y con ello buscar nuevos espacios para desarrollarme! ¡La mujer que me trajo hasta aquí es la suma de las experiencias vividas, los desafíos enfrentados, mis éxitos y fracasos a nivel personal y profesional!. Éstas son solo unas pocas de las decenas de frases que dejaron plasmadas las mujeres que participaron en el evento Mujeres Desafiantes 2026 de E&N en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Con un escenario lleno de mujeres del mundo de los negocios, las finanzas, la cultura y muchos otros nichos, las participantes gozaron de una jornada en la que un grupo de panelistas y expositoras hablaron de sus experiencias, del camino recorrido y sus historias, como un reflejo de lo que muchas también han vivido.

Como parte de este encuentro Maggi creó un muro de Frases de Desafiantes, en el que las mujeres se fueron acercando, primero para verse en el reflejo de un espejo que las invitaba a creer en ellas mismas y luego animarse a dejar un pedacito de lo que pensaban, sentía y querían expresar. En medio de los espacios de receso de maravillosas conferencias y paneles magistrales que mostraron el camino recorrido de valiosas mujeres incluidas en la edición de la década de Mujeres Desafiantes, poco a poco las participantes se fueron animando, primero leyendo los mensajes que escribieron las primeras valientes y luego, tomando papel y lapicero para plasmar sus propias frases.

¡Hoy sí es un buen día para iniciar nuevas experiencias!, ¡Sin miedo (o con miedo) pero hacelo! ¡La felicidad no es la ausencia de problemas, es la capacidad de enfrentarlas! ¡No me digas que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna!. Y así podríamos seguir enumerando frases que hablan del impacto que tiene la participación de las mujeres en el mundo de los negocios.