Las Desafiantes son las protagonistas de su historia

Cargill se unió a la celebración de los 10 años de Mujeres Desafiantes de E&N. Esta vez lo hizo en un espacio sumamente espacial, donde se invita a las asistentes a ser las protagonistas de una revista y de su historia.
El Centro de Convenciones de Costa Rica acogió en la tarde del 15 de octubre el evento ‘Mujeres desafiantes de la década’, la gran fiesta de E&N que reconoce el trabajo de las mujeres centroamericanas al desarrollo de la región, visibilizando el liderazgo femenino en el Istmo y promoviendo una agenda de equidad absolutamente necesaria.
Al ingreso del evento, las invitadas pudieron ser la portada de su propia historia. Esta vez, además de colocar nuestra portada en tamaño gigante, se nos unió Cargill con un mensaje desafiante.
Lizza Bobadilla, gerente de Audiencias de Grupo OPSA, empresa matriz de Estrategia & Negocios, ha explicado que Mujeres Desafiantes se ha convertido “en un ecosistema donde compartimos conocimiento y una mirada diversa y a la vez inclusiva”, transformándose en una red regional de conocimiento en la que caben financieras, banqueras, políticas, deportistas o cineastas, entre otras muchas.
Muchas de las asistentes aprovecharon el espacio para ser parte de las Desafiantes 2026.
El equipo de E&N no se quedó atrás y también usó este espacio para enmarcar el reencuentro en Costa Rica.
Centroamérica no puede construirse con sólo una parte de su talento: “Nuestras empresas, familias y sociedades necesitan todo lo que las mujeres podemos crear”, ha concluido Lizza Bobadilla.