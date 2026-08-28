Líderes de Alta Confianza en Honduras

El liderazgo es una de las dimensiones fundamentales del estudio “El Valor de la Confianza”. En esta categoría reconocemos a los Líderes de Alta Confianza en Honduras, quienes han sido destacados por las audiencias participantes en el estudio.

28/08/2026
  • Líderes de Alta Confianza en Honduras que recibieron reconocimientos en Honduras. FOTOS YOSEPH AMAYA / MOISÉS VALENZUELA
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    Líderes de Alta Confianza en Honduras que recibieron reconocimientos en Honduras. FOTOS YOSEPH AMAYA / MOISÉS VALENZUELA
  • Freddy Nasser, recibe en representación su hermano Roberto Nasser
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    Freddy Nasser, recibe en representación su hermano Roberto Nasser

  • Valeria Ríos, vicepresidenta de estrategia comercial, mercadeo y sostenibilidad de BAC
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    Valeria Ríos, vicepresidenta de estrategia comercial, mercadeo y sostenibilidad de BAC

  • Roger Larach, cofundador y CEO de R2, en representacion recibe Diana Faraj de Larach
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    Roger Larach, cofundador y CEO de R2, en representacion recibe Diana Faraj de Larach

  • Ana Clemencia Bueso, Gerente General de Laboratorios Bueso Arias.
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    Ana Clemencia Bueso, Gerente General de Laboratorios Bueso Arias.
  • Rubén Wolozny, Presidente de Friopartes.
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    Rubén Wolozny, Presidente de Friopartes.
  • Diana Faraj de Larach, presidenta ejecutiva de la fundación Diunsa.
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    Diana Faraj de Larach, presidenta ejecutiva de la fundación Diunsa.

  • Jorge Alberto Faraj, presidente de Grupo Diunsa
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    Jorge Alberto Faraj, presidente de Grupo Diunsa

    Yoseph Amaya
  • Mario Roberto Faraj, CEO de DIUNSA
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    Mario Roberto Faraj, CEO de DIUNSA
  • Hugo Dias Rocha, presidente de Cervecería Hondureña. Reciben en representación Milene Fernandez y Karina Lopez
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    Hugo Dias Rocha, presidente de Cervecería Hondureña. Reciben en representación Milene Fernandez y Karina Lopez

  • Miguel Molina, presidente de Grupo Agrolibano, recibe en representación Pamela Molina, directora de Grupo Agrolibano, quien también es líder de Alta Confianza en Honduras
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    Miguel Molina, presidente de Grupo Agrolibano, recibe en representación Pamela Molina, directora de Grupo Agrolibano, quien también es líder de Alta Confianza en Honduras
  • Angelo Casco, Gerente General de Molino Harinero Sula
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    Angelo Casco, Gerente General de Molino Harinero Sula

  • Daniel Goldstein, presidente de Molino Harinero Sula, recibe en representación Denilson Gómez.
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    Daniel Goldstein, presidente de Molino Harinero Sula, recibe en representación Denilson Gómez.

  • Elena Kafie, directora de LACTHOSA, recibe en representación Ing. Angélica Madrid, Gerente de Planta.
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    Elena Kafie, directora de LACTHOSA, recibe en representación Ing. Angélica Madrid, Gerente de Planta.
  • Viviana Bueso Asfura, directora general de Banco Azteca Honduras
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    Viviana Bueso Asfura, directora general de Banco Azteca Honduras

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