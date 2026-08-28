El liderazgo es una de las dimensiones fundamentales del estudio “El Valor de la Confianza”. En esta categoría reconocemos a los Líderes de Alta Confianza en Honduras, quienes han sido destacados por las audiencias participantes en el estudio.
Líderes de Alta Confianza en Honduras que recibieron reconocimientos en Honduras. FOTOS YOSEPH AMAYA / MOISÉS VALENZUELA
Freddy Nasser, recibe en representación su hermano Roberto Nasser
Valeria Ríos, vicepresidenta de estrategia comercial, mercadeo y sostenibilidad de BAC
Roger Larach, cofundador y CEO de R2, en representacion recibe Diana Faraj de Larach
Ana Clemencia Bueso, Gerente General de Laboratorios Bueso Arias.
Rubén Wolozny, Presidente de Friopartes.
Diana Faraj de Larach, presidenta ejecutiva de la fundación Diunsa.
Jorge Alberto Faraj, presidente de Grupo Diunsa
Mario Roberto Faraj, CEO de DIUNSA
Hugo Dias Rocha, presidente de Cervecería Hondureña. Reciben en representación Milene Fernandez y Karina Lopez
Miguel Molina, presidente de Grupo Agrolibano, recibe en representación Pamela Molina, directora de Grupo Agrolibano, quien también es líder de Alta Confianza en Honduras
Angelo Casco, Gerente General de Molino Harinero Sula
Daniel Goldstein, presidente de Molino Harinero Sula, recibe en representación Denilson Gómez.
Elena Kafie, directora de LACTHOSA, recibe en representación Ing. Angélica Madrid, Gerente de Planta.
Viviana Bueso Asfura, directora general de Banco Azteca Honduras