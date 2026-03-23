Ciudad de México: desfile de Catrinas Mundialistas previo al Mundial 2026

Cientos de personas participaron este domingo en el desfile 'Catrinas Mundialistas', convocado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, como parte de las actividades rumbo al Mundial 2026, que tendrá sede en México, Estados Unidos y Canadá.
Personas caracterizadas como catrinas participan en el desfile de 'Catrinas Mundialistas' este domingo, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
El desfile, organizado por el colectivo de la Mega Procesión de las Catrinas -y el primero celebrado en esta época del año-, fusionó así dos símbolos arraigados en la identidad mexicana: la estética de las catrinas y la cultura futbolera, en el marco de las actividades previas al Mundial de 2026. EFE/ Mario Guzmán
Una persona caracterizada como catrina participa en el desfile de 'Catrinas Mundialistas' este domingo, en Ciudad de México (México). La concentración reunió a personas de todas las edades que desfilaron desde el Ángel de la Independencia rumbo a Bellas Artes, en el centro de la capital, ataviadas con camisetas de la selección mexicana y maquillaje de catrinas. EFE/ Mario Guzmán
Las catrinas son figuras femeninas en forma de calavera, ataviadas con ropa elegante, que se han convertido en uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos, que se celebra en noviembre y es una festividad declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. EFE/ Mario Guzmán
Entre carros alegóricos, matracas, silbatos y globos, familias, turistas y curiosos se detenían a admirar los disfraces y otras expresiones creativas, como figuras de cartón del trofeo mundialista y calaveras con camisetas futboleras. EFE/ Mario Guzmán
Una persona caracterizada como catrina participa en el desfile de 'Catrinas Mundialistas' este domingo, en Ciudad de México (México). El 11 de junio, la capital mexicana será sede del partido inaugural del Mundial 2026, que reunirá a 48 selecciones y concluirá el 19 de julio. EFE/ Mario Guzmán