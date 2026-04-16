Gira TOM 2026: Costa Rica, la última sede de la fiesta de las marcas

Líderes de diversas marcas vivieron la verdadera fiesta de las marcas en Costa Rica, dentro del Centro de Convenciones.

16/04/2026
  • Los resultados TOM para Costa Rica se dieron a conocer en un evento especial en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Charla Magistral: “La Nueva Era del Top of Mind: Marcas que Innovan, Conectan y Trascienden”.
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    Los resultados TOM para Costa Rica se dieron a conocer en un evento especial en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Charla Magistral: “La Nueva Era del Top of Mind: Marcas que Innovan, Conectan y Trascienden”.

  • Lizza Bobadilla de Handal, gerente de audiencias segmentadas de Grupo Opsa y líder de E&amp;N, da la bienvenida al evento.
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    Lizza Bobadilla de Handal, gerente de audiencias segmentadas de Grupo Opsa y líder de E&N, da la bienvenida al evento.

  • Entrevista exclusiva MARCA TOM BAC: José Alexis Jiménez es Gerente de Mercadeo en BAC Costa Rica
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    Entrevista exclusiva MARCA TOM BAC: José Alexis Jiménez es Gerente de Mercadeo en BAC Costa Rica
  • Entrevista exclusiva Walmart Centroamérica: Adrián Soto, Gerente Regional de Mercadotecnia, Walmart Centroamérica.
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    Entrevista exclusiva Walmart Centroamérica: Adrián Soto, Gerente Regional de Mercadotecnia, Walmart Centroamérica.

  • Mini Talk Banco Nacional: Silvia Chaves: Directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del Banco Nacional La marca #1 no se construye sola: ¿Cómo el BN decidió “ver distinto” los intangibles?
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    Mini Talk Banco Nacional: Silvia Chaves: Directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del Banco Nacional La marca #1 no se construye sola: ¿Cómo el BN decidió “ver distinto” los intangibles?

  • Caso de Éxito TOM: Dos Pinos. Mini Talk: “Pinito: un sabor que vive en la memoria y se reinventa”. Bernardita Cerdas Sanabria, Directora de Mercadeo, Investigación y Desarrollo + Diversificación de Dos Pinos
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    Caso de Éxito TOM: Dos Pinos. Mini Talk: “Pinito: un sabor que vive en la memoria y se reinventa”. Bernardita Cerdas Sanabria, Directora de Mercadeo, Investigación y Desarrollo + Diversificación de Dos Pinos

  • Mini entrevista (Video) Marca TOM 2026: Ekono. Sebastián Núñez Navarro, Gerente de Mercadeo de Tiendas Ekono.
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    Mini entrevista (Video) Marca TOM 2026: Ekono. Sebastián Núñez Navarro, Gerente de Mercadeo de Tiendas Ekono.

  • Dos Pinos entregó paletas Pinito a los asistentes y su vaca Lula se robó miradas.
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    Dos Pinos entregó paletas Pinito a los asistentes y su vaca Lula se robó miradas.

  • Líderes Protagonistas del Mercadeo 2026, las mentes detrás del éxito de las marcas TOM.
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    Líderes Protagonistas del Mercadeo 2026, las mentes detrás del éxito de las marcas TOM.

  • Ellos representan a las marcas TOM 2026 para Costa Rica
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    Ellos representan a las marcas TOM 2026 para Costa Rica
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