TOM Costa Rica 2026: líderes son reconocidos en la Gira

Costa Rica fue la última sede de la Gira TOM 2026. En la ceremonia se reconocieron a las marcas líderes de las 26 categorías y cuatro especiales. FOTOS Manu Mairena.

16/04/2026
  • Representantes de las marcas TOM para Costa Rica reciben su reconocimiento en el evento realizado en el Centro de Convenciones de Costa Rica. FOTOS Manu Mairena.
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    Representantes de las marcas TOM para Costa Rica reciben su reconocimiento en el evento realizado en el Centro de Convenciones de Costa Rica. FOTOS Manu Mairena.

  • Pastas Roma. Maurizio Musmanni, Marketing and Sales Manager en ROMA PRINCE, S.A. (Pastas Roma)
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    Pastas Roma. Maurizio Musmanni, Marketing and Sales Manager en ROMA PRINCE, S.A. (Pastas Roma)
  • Dos Pinos, categoría: Leche. Bernardita Cerdas Sanabria, Directora de Mercadeo, Investigación y Desarrollo + Diversificación de Dos Pinos.
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    Dos Pinos, categoría: Leche. Bernardita Cerdas Sanabria, Directora de Mercadeo, Investigación y Desarrollo + Diversificación de Dos Pinos.
  • Pipasa y Cinta Azul, lideran en sus categorías Pollo Crudo y embutidos. Ambas marcas son Cargill Food Latam
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    Pipasa y Cinta Azul, lideran en sus categorías Pollo Crudo y embutidos. Ambas marcas son Cargill Food Latam
  • Imperial, líder categoría Cerveza. Recibe Fabian Loria -Brand Manager
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    Imperial, líder categoría Cerveza. Recibe Fabian Loria -Brand Manager
  • Tío Pelón, categoría Arroz. Oscar Solano/Gerente de Marca
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    Tío Pelón, categoría Arroz. Oscar Solano/Gerente de Marca
  • Toyota / Grupo Purdy. #1 en categoría Carros.
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    Toyota / Grupo Purdy. #1 en categoría Carros.

  • Café 1820, Líder Categoría Café en Costa Rica.
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    Café 1820, Líder Categoría Café en Costa Rica.

  • Holcim se lleva el premio TOM, en la categoría Cemento para Costa Rica. Retira el premio Priscilla Lorenzo-Coordinadora de Comunicaciones Corporativas
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    Holcim se lleva el premio TOM, en la categoría Cemento para Costa Rica. Retira el premio Priscilla Lorenzo-Coordinadora de Comunicaciones Corporativas
  • Kölbi / ICE, #1, Categoría Telefonía Móvil. Retira premio Isabel Zuñiga, Directora de Comunicación y Relaciones Corporativas en Grupo ICE (kölbi / ICE)
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    Kölbi / ICE, #1, Categoría Telefonía Móvil. Retira premio Isabel Zuñiga, Directora de Comunicación y Relaciones Corporativas en Grupo ICE (kölbi / ICE)
  • Dos Pinos, categoría Jugos en Costa Rica. Recibe Bernardita Cerdas/ Directora de Mercadeo, Investigacion y Desarrollo + Diversificación de Dos Pinos, junto a su equipo.
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    Dos Pinos, categoría Jugos en Costa Rica. Recibe Bernardita Cerdas/ Directora de Mercadeo, Investigacion y Desarrollo + Diversificación de Dos Pinos, junto a su equipo.

  • Ron Centenario, #1 Categoría rones en Costa Rica. Retira el premio Susana Masis / /Gerente de Operaciones y Calidad
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    Ron Centenario, #1 Categoría rones en Costa Rica. Retira el premio Susana Masis / /Gerente de Operaciones y Calidad
  • Adrián Soto, Gerente Regional de Mercadotecnia, Walmart Centroamérica. Recibe el premio como marca líder TOM en la categoría Supermercados.
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    Adrián Soto, Gerente Regional de Mercadotecnia, Walmart Centroamérica. Recibe el premio como marca líder TOM en la categoría Supermercados.

  • Dos Pinos lidera en la categoría Néctares en Costa Rica
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    Dos Pinos lidera en la categoría Néctares en Costa Rica
  • Lizano lidera la categoría Salsas en Costa Rica. Recibe premio Yuliana van der Laat, Regional Key Account Manager en Unilever (Lizano)
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    Lizano lidera la categoría Salsas en Costa Rica. Recibe premio Yuliana van der Laat, Regional Key Account Manager en Unilever (Lizano)
  • Banco Nacional lidera en la categoría Bancos de Costa Rica. Recibe el premio Silvia Chaves Herra, Directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas Banco Nacional de Costa Rica
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    Banco Nacional lidera en la categoría Bancos de Costa Rica. Recibe el premio Silvia Chaves Herra, Directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas Banco Nacional de Costa Rica
  • Ekono, Tiendas por departamentos. Recibe premio Sebastián Nuñez, Jefe de Marketing Tiendas Ekono
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    Ekono, Tiendas por departamentos. Recibe premio Sebastián Nuñez, Jefe de Marketing Tiendas Ekono
  • Cinta Azul, #1 en embutidos. Recibe premio el equipo de Cargill Food Latam
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    Cinta Azul, #1 en embutidos. Recibe premio el equipo de Cargill Food Latam
  • Dos Pinos se lleva el premio como Marca emblemática, Marca Innovadora , Marca destacada en Campañas publicitarias y Marca Referente en Vida Saludable. Retira el premio- Bernardita Cerdas,Directora de Mercadeo, Investigación y Desarrollo + Diversificación de Dos Pinos
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    Dos Pinos se lleva el premio como Marca emblemática, Marca Innovadora , Marca destacada en Campañas publicitarias y Marca Referente en Vida Saludable. Retira el premio- Bernardita Cerdas,Directora de Mercadeo, Investigación y Desarrollo + Diversificación de Dos Pinos
  • Los reconocidos reciben un trofeo que los acredita como marca TOM 2026. Entregan los reconocimientos Gabriela Silva y Lizza Bobadilla, líderes de Kantar Mercaplan y Grupo Opsa, respectivamente.
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    Los reconocidos reciben un trofeo que los acredita como marca TOM 2026. Entregan los reconocimientos Gabriela Silva y Lizza Bobadilla, líderes de Kantar Mercaplan y Grupo Opsa, respectivamente.

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