TOM Costa Rica 2026: líderes son reconocidos en la Gira

Costa Rica fue la última sede de la Gira TOM 2026. En la ceremonia se reconocieron a las marcas líderes de las 26 categorías y cuatro especiales. FOTOS Manu Mairena.
Representantes de las marcas TOM para Costa Rica reciben su reconocimiento en el evento realizado en el Centro de Convenciones de Costa Rica. FOTOS Manu Mairena.
Pastas Roma. Maurizio Musmanni, Marketing and Sales Manager en ROMA PRINCE, S.A. (Pastas Roma)
Dos Pinos, categoría: Leche. Bernardita Cerdas Sanabria, Directora de Mercadeo, Investigación y Desarrollo + Diversificación de Dos Pinos.
Pipasa y Cinta Azul, lideran en sus categorías Pollo Crudo y embutidos. Ambas marcas son Cargill Food Latam
Imperial, líder categoría Cerveza. Recibe Fabian Loria -Brand Manager
Tío Pelón, categoría Arroz. Oscar Solano/Gerente de Marca
Toyota / Grupo Purdy. #1 en categoría Carros.
Café 1820, Líder Categoría Café en Costa Rica.
Holcim se lleva el premio TOM, en la categoría Cemento para Costa Rica. Retira el premio Priscilla Lorenzo-Coordinadora de Comunicaciones Corporativas
Kölbi / ICE, #1, Categoría Telefonía Móvil. Retira premio Isabel Zuñiga, Directora de Comunicación y Relaciones Corporativas en Grupo ICE (kölbi / ICE)
Dos Pinos, categoría Jugos en Costa Rica. Recibe Bernardita Cerdas/ Directora de Mercadeo, Investigacion y Desarrollo + Diversificación de Dos Pinos, junto a su equipo.
Ron Centenario, #1 Categoría rones en Costa Rica. Retira el premio Susana Masis / /Gerente de Operaciones y Calidad
Adrián Soto, Gerente Regional de Mercadotecnia, Walmart Centroamérica. Recibe el premio como marca líder TOM en la categoría Supermercados.
Dos Pinos lidera en la categoría Néctares en Costa Rica
Lizano lidera la categoría Salsas en Costa Rica. Recibe premio Yuliana van der Laat, Regional Key Account Manager en Unilever (Lizano)
Banco Nacional lidera en la categoría Bancos de Costa Rica. Recibe el premio Silvia Chaves Herra, Directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas Banco Nacional de Costa Rica
Ekono, Tiendas por departamentos. Recibe premio Sebastián Nuñez, Jefe de Marketing Tiendas Ekono
Cinta Azul, #1 en embutidos. Recibe premio el equipo de Cargill Food Latam
Dos Pinos se lleva el premio como Marca emblemática, Marca Innovadora , Marca destacada en Campañas publicitarias y Marca Referente en Vida Saludable. Retira el premio- Bernardita Cerdas,Directora de Mercadeo, Investigación y Desarrollo + Diversificación de Dos Pinos
Los reconocidos reciben un trofeo que los acredita como marca TOM 2026. Entregan los reconocimientos Gabriela Silva y Lizza Bobadilla, líderes de Kantar Mercaplan y Grupo Opsa, respectivamente.