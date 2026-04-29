Roatán (Honduras): un verdadero destino culinario

Roatán emerge como un destino gastronómico que fusiona conceptos culinarios en los que los tesoros del Mar Caribe son protagonistas estelares, enmarcados por la autenticidad y alegría caribeña. Entrevistas y textos: Velia Jaramillo
En esta fotogalería presentamos a los creadores detrás de los fogones de Alera, de Kimpton Grand Roatán by IHG, Luna Muna by Ibagari, AZURE by Barefoot Cay Resort y Captain Willis Bistro, en Utila, Honduras.
Un chef Michelín en Roatán: Guido Ojeda es el chef ejecutivo del Kimpton Grand Roatán by IHG, inaugurado hace dos años, con cinco conceptos gastronómicos: su restaurante insignia Alera, el restaurante de playa Sea Cat, Vos Café y Bar, The DropOff y Green Flash, la última incorporación de restaurantes de lujo al resort.
Con 20 años en la escena culinaria, y 10 recorriendo el mundo, Guido ha liderado grandes cocinas como el Hotel El Bulli-Hacienda Benazuza en España, el Grand Hotel Punta del Este en Uruguay, el W Muscat en Oman y el Westin Dubai-Mina Seyahi Beach Resort en los Emiratos Árabes Unidos. Antes de llegara Roatán, trabajó un año y medio en el hotel Reykjavik Edition en Islandia.
Talento guatemalteco en Ibagari: Alex Flores, chef ejecutivo de Luna Muna by Ibagari. La mejor palabra para describir la experiencia de una comida en no un lujo ostentoso, de oropeles, sino como ellos lo llaman, un “lujo relajado”, un hotel con restaurante de diseño contemporáneo en el que el arte y un precioso paisaje frente al mar caribe son los protagonistas.
El nombre “Ibagari”, significa eso, “vida” en garífuna. Diseñado por la arquitecta guatemalteca Patricia Arenas, fundadora de Paliare Studio, “el concepto de Ibagari se concibió en torno a la idea del lujo relajado, un estilo que utiliza la naturaleza misma como la verdadera expresión de la elegancia".
Azure: Hospitalidad íntima. Javier Hernández, gerente de alimentos y bebidas en Barefoot Cay. El restaurante se ubica dentro de Barefoot Cay Resort, “un resort boutique en Roatán concebido bajo un modelo de hospitalidad íntima y de alto estándar. Busca representar una forma distinta de vivir el Caribe hondureño".
Las especialidades más aclamadas de Luna Muna en Trip Advisory: Pulpo a la parrilla en salsa de naranja, con alioli de chipotle; Raviolis de langosta; el Carpaccio de Concha, el Bisque de Bogavante a la plancha, connata y zamát y los Tortellini de King Crab caseros.
Liza Guerrero, una apasionada de la gastronomía con estudios y experiencia en hotelería y turismo, fundó el bistro en Utila, Islas de la Bahía, Honduras en 2021, después de vivir más de diez años en la pequeña isla.
Fusionó la cocina familiar hondureña, los sabores de la isla y sus experiencias para crear un menú que define como “el viaje de mi vida".