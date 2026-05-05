Met Gala: celebridades, poder y arte se dan la mano

La temática de la velada, 'La moda es arte', en cambio, ofreció un gran abanico creativo a la hora de vestirse para los cerca de 400 invitados, entre los que destacaron divas como Beyoncé, Madonna y Blake Lively, magnates tecnológicos y hasta miembros de la realeza.