Met Gala: celebridades, poder y arte se dan la mano

La temática de la velada, 'La moda es arte', en cambio, ofreció un gran abanico creativo a la hora de vestirse para los cerca de 400 invitados, entre los que destacaron divas como Beyoncé, Madonna y Blake Lively, magnates tecnológicos y hasta miembros de la realeza.
NUEVA YORK (Estados Unidos), 05/05/2026.- Nicole Kidman (izq.), Lauren Anthony-Bezos (centro) y Anna Wintour (der.) posan en la alfombra roja de la Gala Met 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. La gala empezó de nuevo con un espectáculo, protagonizado por el actor de Broadway Joshua Henry, que entonó 'Somebody to love', de Whitney Houston, bajo la atenta mirada de la editora de moda y cerebro del evento, y Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos y también patrocinadora de la tradicional gala. EFE/EPA/SARAH YENESEL
NUEVA YORK (Estados Unidos), 04/05/2026.- La cantante y compositora estadounidense SZA posa en la alfombra roja de la Met Gala 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. Este evento anual de alta costura, que se celebra el primer lunes de mayo, beneficia al Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, y la exposición de 2026 tiene como tema "Arte del Traje". (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
NUEVA YORK (Estados Unidos), 05/05/2026.- La cantante y compositora estadounidense Madonna posa en la alfombra roja de la Met Gala 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. EFE/EPA/SARAH YENESEL
NUEVA YORK (Estados Unidos), 05/05/2026.- La cantante estadounidense Katy Perry posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. ) EFE/EPA/SARAH YENESEL
NUEVA YORK (Estados Unidos), 04/05/2026.- La artista estadounidense Beyoncé posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. EFE/EPA/SARAH YENESEL
La actriz y modelo estadounidense Dree Hemingway posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. EFE/EPA/SARAH YENESEL
NUEVA YORK (Estados Unidos), 05/05/2026.- La personalidad mediática estadounidense Kris Jenner posa en la alfombra roja de la Met Gala 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. EFE/EPA/SARAH YENESEL
NUEVA YORK (Estados Unidos), 05/05/2026.- La ejecutiva de medios británico-estadounidense Anna Wintour posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. EFE/EPA/SARAH YENESEL
NUEVA YORK (Estados Unidos), 05/05/2026.- La tenista japonesa Naomi Osaka posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. EFE/EPA/SARAH YENESEL
NUEVA YORK (Estados Unidos), 05/05/2026.- El jugador de fútbol americano profesional Russell Wilson y la cantante y compositora Ciara posan en la alfombra roja de la Met Gala 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. EFE/EPA/SARAH YENESEL
NUEVA YORK (Estados Unidos), 05/05/2026.- La modelo y personalidad de las redes sociales argentino-española Georgina Rodríguez posa en la alfombra roja de la Met Gala 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. EFE/EPA/SARAH YENESEL
NUEVA YORK (Estados Unidos), 04/05/2026.- La música y actriz estadounidense Sabrina Carpenter posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. EFE/EPA/SARAH YENESEL
NUEVA YORK (Estados Unidos), 05/05/2026.- El cantante puertorriqueño de reguetón Bad Bunny, vestido de anciano, posa en la alfombra roja de la Met Gala 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. EFE/EPA/SARAH YENESEL
NUEVA YORK (Estados Unidos), 05/05/2026.- El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro posa en la alfombra roja de la Gala Met 2026, la gala benéfica anual del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo de 2026. EFE/EPA/SARAH YENESEL