Confianza 2025: distinciones a empresas y empresarios de Alta Confianza

Más de 4.890 participantes en los seis países de la región votaron por sus Empresas, Líderes Empresariales y Marcas de mayor confianza en la investigación “Reputación en Centroamérica 2025: El Valor de la Confianza”. A las organizaciones que destacaron con nominaciones en las tres categorías se les otorgó la distinción como Empresa Triple Confianza 2025. FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES / ÓSCAR GUTIÉRREZ
Revista E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE organizaron el Encuentro Regional de Empresas y Empresarios: Construyendo Confianza 2025, en Ciudad de Guatemala, en el cual develaron los resultados del referido estudio.
WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA: Cristina Ronski – Walmart Centroamérica: Líder Empresarial de Alta Confianza en Nicaragua (Público Informado, Público General), Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Honduras (Público General) | Bárbara Viñals – Walmart Centroamérica: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Walmart de México y Centroamérica: Empresa de Alta Confianza en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras (Público General, Público Informado) | Walmart: Marca de Alta Confianza en Costa Rica, El Salvador y Honduras (Público Informado, Público General), Marca de Alta Confianza en Nicaragua (Público Informado), Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público General) | Despensa Familiar: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General), Marca de Alta Confianza en Honduras (Público General) | Maxi Despensa: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado), Marca de Alta Confianza en Honduras (Público General) | Palí: Marca de Alta Confianza en Costa Rica (Público Informado, Público General), Marca de Alta Confianza en Nicaragua (Público General) | Maxi Palí: Marca de Alta Confianza en Costa Rica y Nicaragua (Público General) | Suli: Marca de Alta Confianza en Costa Rica y Guatemala (Público General) | Sabemás: Marca de Alta Confianza en Costa Rica (Público General) | Supermercados Paiz: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público General)
CMI: Juan José Gutiérrez – CMI Alimentos: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Juan Luis Bosch – CMI: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Felipe Bosch – CMI Capital: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Corporación Multi Inversiones: Empresa de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Pollo Campero: Empresa de Alta Confianza en Guatemala y El Salvador (Público Informado, Público General) Pollo Campero: Marca de Alta Confianza en Guatemala y El Salvador (Público Informado, Público General) | Pollo Rey: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público General) | Toledo: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público General) | Pasta INA: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado)
BAC: Rodolfo Tabash Espinach – BAC: Líder Empresarial de Alta Confianza en Costa Rica (Público Informado, Público General) | Fernando González Paz – BAC El Salvador: Líder Empresarial de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado) | Laura Moreno Ramírez – BAC: Líder Empresarial de Alta Confianza en Costa Rica (Público General) | Banco de América Central: Empresa de Alta Confianza en Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador (Público Informado, Público General) | BAC: Marca de Alta Confianza en Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador (Público Informado, Público General)
TIGO: Marcelo Benítez – Millicom Tigo: Líder Empresarial de Alta Confianza en Panamá (Público General) | Tigo: Empresa de Alta Confianza en Nicaragua, Guatemala, Panamá y Honduras (Público Informado, Público General), Empresa de Alta Confianza en Costa Rica (Público General) | Tigo: Marca de Alta Confianza en El Salvador, Guatemala y Nicaragua (Público Informado, Público General), Marca de Alta Confianza en Honduras y Panamá (Público General)
CASTILLO HERMANOS: Juan Monge – Castillo Hermanos: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Roberto Lara – Castillo Hermanos: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado), Líder Empresarial de Alta Confianza en Honduras (Público General) | Mauricio Zachrisson Castillo – Castillo Hermanos: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado) | Castillo Hermanos: Empresa de Alta Confianza en Guatemala (Público General, Público Informado) | Gallo: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Agua Pura Salvavidas: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Boquitas Señorial: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Del Frutal: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Incaparina: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Agua Alpina: Marca de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado)
CLARO: Gilda Tinoco Castillo - Claro: Líder Empresarial de Alta Confianza en Nicaragua (Público Informado) | Claro: Empresa de Alta Confianza en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala (Público Informado, Público General), Empresa de Alta Confianza en Costa Rica (Público General) | Claro: Marca de Alta Confianza en El Salvador y Nicaragua (Público General, Público Informado), Marca de Alta Confianza en Guatemala y Costa Rica (Público General) y Marca de Alta Confianza en Honduras (Público Informado)
CARGILL: Xavier Vargas Montealegre – Cargill Proteína Latinoamérica: Líder Empresarial de Alta Confianza en Nicaragua (Público Informado) y Líder Empresarial de Alta Confianza en Honduras (Público Informado) | Gilberto Guzmán – Cargill Proteína Centroamérica: Líder Empresarial de Alta Confianza en Nicaragua (Público Informado, Público General) | Javier Moreno – Cargill Nicaragua: Líder Empresarial de Alta Confianza en Nicaragua (Público General) | Verónica Amanda Castro – Cargill Costa Rica: Líder Empresarial de Alta Confianza en Costa Rica (Público Informado) | Figmy Kattum (Farid Kattum) – Cargill Honduras: Líder Empresarial de Alta Confianza en Honduras (Público Informado) | Cargill: Empresa de Alta Confianza en Nicaragua y Honduras (Público Informado, Público General), Empresa de Alta Confianza en Costa Rica (Público Informado) | Pipasa: Marca de Alta Confianza en Costa Rica (Público Informado, Público General) | Pollo Norteño: Marca de Alta Confianza en Honduras (Público Informado) | Pollos Tip-Top: Marca de Alta Confianza en Nicaragua (Público General) | Delicia: Marca de Alta Confianza en Nicaragua (Público General)
DOS PINOS: Luis Esteban Brenes – Dos Pinos Cooperativa de Productores de Leche R.L.: Líder Empresarial de Alta Confianza en Costa Rica (Público Informado, Público General) | Luis Alberto Alfonso Monterroso – Dos Pinos Cooperativa de Productores de Leche R.L.: Líder Empresarial de Alta Confianza en Costa Rica (Público Informado, Público General) | Juan Felipe Macías – Dos Pinos Cooperativa de Productores de Leche R.L: Líder Empresarial de Alta Confianza en Costa Rica (Público General) | Dos Pinos Cooperativa de Productores de Leche R.L.: Empresa de Alta Confianza en Costa Rica (Público Informado, Público General), Empresa de Alta Confianza en Guatemala (Público General) | Dos Pinos: Marca de Alta Confianza en Costa Rica (Público Informado, Público General), Marca de Alta Confianza en Honduras (Público Informado)
NESTLÉ: Patricio Astolfi – Nestlé Guatemala: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Rodrigo Romera – Nestlé Panamá: Líder Empresarial de Alta Confianza en Panamá (Público Informado, Público General) | Nestlé: Empresa de Alta Confianza en Panamá y Guatemala (Público Informado, Público General), Empresa de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado) | Nescafé: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Malher: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Nestlé: Marca de Alta Confianza en Panamá (Público Informado) | Nescafé Listo: Marca de Alta Confianza en El Salvador (Público General)
GRUPO POMA: Ricardo Poma † – Grupo Poma: Líder Empresarial de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General) | Alberto Poma – Grupo Roble: Líder Empresarial de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General) | Fernando Poma – Real Hotel & Resorts: Líder Empresarial de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General) | Alejandro Poma – Grupo Solaire y Grupo Autofácil: Líder Empresarial de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General) | Grupo Poma: Empresa de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General) | Grupo Poma: Marca de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado) | Excel Automotriz: Marca de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General)
LAFISE: Roberto Zamora Llanes – Grupo Lafise: Líder Empresarial de Alta Confianza en Nicaragua (Público Informado, Público General) | Alejandro Alfonso Ramírez Callejas – Banco Lafise Bancentro: Líder Empresarial de Alta Confianza en Nicaragua (Público General) | Grupo Lafise: Empresa de Alta Confianza en Nicaragua (Público General, Público Informado), Empresa de Alta Confianza en Honduras (Público Informado) | Banco Lafise Bancentro: Marca de Alta Confianza en Nicaragua (Público Informado, Público General)
GRUPO FINANCIERO FICOHSA: Camilo Atala – Grupo Financiero Ficohsa: Líder Empresarial de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General) | Grupo Financiero Ficohsa: Empresa de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General) | Ficohsa: Marca de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General) | Ficohsa Seguros: Marca de Alta Confianza en Honduras (Público Informado)
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA: Armando Mendiola – Productos Alimenticios Diana: Líder Empresarial de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General) | Productos Alimenticios Diana: Empresa de Alta Confianza en El Salvador (Público General, Público Informado), Empresa de Alta Confianza en Guatemala (Público General) | Diana: Marca de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General), Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público General)
DIUNSA: Jorge Alberto Faraj – Diunsa: Líder Empresarial de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General) | Mario Roberto Faraj – Diunsa: Líder Empresarial de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General) Diunsa: Empresa de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General) | Diunsa: Marca de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General)
BANCO INDUSTRIAL: Luis Lara Grojec – Banco Industrial: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Julio Ramiro Castillo Arévalo – Corporación BI: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público General) | Banco Industrial: Empresa de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Banco Industrial: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General)
ADOC: Arturo Sagrera Palomo – ADOC: Líder Empresarial de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General) | Javier Castillo – ADOC: Líder Empresarial de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General) | ADOC: Empresa de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General) | ADOC: Marca de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General)
GRUPO FINANCIERO ATLÁNTIDA: Guillermo Bueso – Inversiones Atlántida: Líder Empresarial de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General) | Banco Atlántida: Empresa de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General) | Banco Atlántida: Marca de Alta Confianza en Honduras (Público General, Público Informado) | Seguros Atlántida: Marca de Alta Confianza en Honduras (Público Informado)
CORPORACIÓN DINANT: Miguel M. Facussé – Corporación Dinant: Líder Empresarial de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General) | Corporación Dinant: Empresa de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General) | Zambos: Marca de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General) | Dinant: Marca de Alta Confianza en Honduras (Público Informado)
SIMAN: Ricardo Siman – ALSICORP (Almacenes Siman): Líder Empresarial de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General) | SIMAN: Empresa de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General) | SIMAN: Marca de Alta Confianza en El Salvador (Público Informado, Público General)
PROGRESO: José Raúl González – Progreso: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado) | Stephanie Melville – Progreso: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado) | Progreso: Empresa de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado, Público General) | Cementos Progreso: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado)
ESPRESSO AMERICANO: Eduardo Kafati- Espresso Americano: Líder Empresarial de Alta Confianza en Honduras (Público Informado) | Espresso Americano: Empresa de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General) | Espresso Americano: Marca de Alta Confianza en Honduras (Público Informado, Público General)
E&N otorgó un reconocimiento especial a Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del IRTRA, como el Empresario de más alta Confianza 2025 en Guatemala entre público general y público informado. El IRTRA, empresa de alta confianza en Guatemala, ha impulsado a Guatemala como destino recreativo, alcanzando este año el hito de 100 millones de visitantes.
cbc: Juan Pablo Mata – Grupo Mariposa: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado) | cbc: Empresa de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado) | Petit: Marca de Alta Confianza en El Salvador (Público General)
GRUPO DISTELSA: Tomás José Rodríguez Schlesinger – Distelsa: Líder Empresarial de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado) | Grupo Distelsa: Empresa de Alta Confianza en Guatemala (Público General) | Tiendas Max: Marca de Alta Confianza en Guatemala (Público Informado)
Grupo AG – Empresa Doble Confianza (Empresa | Líder Empresarial) / Gabriela Roca, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad
Grupo Intur – Empresa Doble Confianza (Empresa | Líder Empresarial)/ Mariano Aycinena, Country Manager
Banrural – Empresa de Alta Confianza / César Mendizábal, Subgerente General de Negocios
Banco G&T Continental – Empresa de Alta Confianza / Luis Padilla, Gerente de Mercadeo del Banco G&T Continental
San Martín – Empresa de Alta Confianza / Luis Daccarett, Gerente Comercial y de Proyectos
Friopartes – Empresa de Alta Confianza (Liderazgo) / Rubén Wolozny, Presidente de Friopartes
TELUS – Empresa de Alta Confianza (Empresa) / Juan Manuel Urruela, vicepresidente de operaciones TELUS Digital Guatemala