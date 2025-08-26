Tendencias y Expertos

Ganadores de la TRIPLE CONFIANZA en Centroamérica

En la Cumbre Empresarial Confianza 2025, Estrategia & Negocios reconoció a más de 25 empresas Triple C, que según la investigación de E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE gozan de la confianza del público para sus Empresas, Líderes Empresariales y Marcas. El alto liderazgo empresario centroamericano se congregó en Guatemala para recibir los resultados.

Por Pablo Balcáceres/ Revista E&N Más de 4.890 participantes en los seis países de la región votaron por sus Empresas, Líderes Empresariales y Marcas de mayor confianza en la investigación “Reputación en Centroamérica 2025: El Valor de la Confianza”. A las organizaciones que destacaron con nominaciones en las tres categorías se les otorgó la distinción como Empresa Triple Confianza 2025. Revista E&N, DATOS Group y PIZZOLANTE organizaron el Encuentro Regional de Empresas y Empresarios: Construyendo Confianza 2025, en Business Center HQ Fontabella, en Ciudad de Guatemala, durante el cual develaron los resultados del referido estudio, este pasado 21 de agosto de 2025. La casa de investigación DATOS Group segmentó la encuesta en dos públicos: General e Informado, en este último considerando a lectores de la revista y mandos gerenciales de empresas en los seis países centroamericanos.

Durante el encuentro empresarial se divulgaron los hallazgos de la investigación. Además, CEOS y altos mandos de diversas empresas compartieron sus experiencias claves para entablar puentes de confianza con sus públicos de interés.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE: RICARDO CASTILLO SINIBALDI

E&N otorgó un reconocimiento especial a Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente del IRTRA, como el Empresario de más alta Confianza 2025 en Guatemala entre público general y público informado. El IRTRA, empresa de alta confianza en Guatemala, ha impulsado a Guatemala como destino recreativo, alcanzando este año el hito de 100 millones de visitantes.

Don Ricardo recibe el reconocimiento al IRTRA por ser una empresa Doble C, votada por su liderazgo confiable pero también por ser una de las empresas de alta confianza en Guatemala. A lo largo de los años, Sinibaldi ha dejado una huella profunda, construyendo instituciones sólidas y relaciones basadas en la confianza.

UNA CUMBRE REGIONAL DE EMPRESARIOS DE CONFIANZA

El evento convocó a una audiencia de más de 150 presidentes, CEO´s, Vicepresidentes, Gerentes locales y altos ejecutivos de empresas de toda Centroamérica.

Entre los altos cargos de empresas con operación centroamericana que recibieron personalmente sus reconocimientos por su triple alcance en la generación de Confianza destacaron: Cristina Ronski, CEO de Walmart Centroamérica, (Costa Rica); Roberto Zamora, presidente y fundador de Grupo Lafise (Nicaragua), Juan Luis Bosch, chairman de la Junta Directiva de Corporación Multi Inversiones (Guatemala); Camilo Atala, presidente de la Junta Directiva de Grupo Ficohsa (Honduras); Roberto Lara, presidente de Castillo Hermanos (Guatemala); Armando Mendiola, CEO de Productos Alimenticios DIANA (El Salvador); Javier Castillo, CEO de ADOC (El Salvador); Luis Lara, CEO de Corporación BI (Guatemala); Diego Sibrian, Director Regional de Marketing de Claro Centroamérica (Guatemala) y Rodrigo Cordón, Director de Progreso (Guatemala).

También, líderes de empresas de alta confianza en sus países como Mario Faraj, presidente ejecutivo de DIUNSA (Honduras); Tomás J. Rodríguez, CEO de DISTELSA (Guatemala);) Mariano Aycinena, Country Manager de Grupo Intur (Honduras). Además, altos cargos locales de compañías regionales como Eric Campos, Presidente Ejecutivo de BAC Guatemala; Roberto González, Director, Gerente General Guatemala de Cargill; Javier Mejía Betancourt, Gerente país Guatemala de Cooperativa Dos Pinos; Mario Rodríguez, Gerente País de Almacenes SIMAN; Nelson D Lima, Gerente General de Real InterContinental Guatemala (a nombre de Grupo POMA) y Raquel Meléndez, Oficial Comercial de Atlántida Capital (Por Grupo Financiero Atlántida). En total, E&N entregó 33 reconocimientos: 25 a Empresas de Triple Confianza, 3 a empresas doble confianza y 5 reconocimientos especiales.

DISTINCIONES A EMPRESAS Y EMPRESARIOS DE ALTA CONFIANZA 2025

Empresas y líderes empresariales reconocidos Triple Confianza. 1. Walmart Centroamérica – Empresa Triple Confianza / recibió el premio Cristina Ronski, CEO de Walmart Centroamérica 2. Corporación Multi Inversiones (CMI) – Empresa Triple Confianza / Juan Luis Bosch, Chairman de la Junta Directiva de CMI 3. Banco de América Central (BAC) – Empresa Triple Confianza / Eric Campos, Presidente Ejecutivo de BAC Guatemala 4. Castillo Hermanos – Empresa Triple Confianza / Roberto Lara, CEO de Castillo Hermanos 5. Claro Centroamérica – Empresa Triple Confianza / Diego Sibrián, Director Regional de Marketing de Claro Centroamérica 6. Cargill – Empresa Triple Confianza / Roberto González, Director, Gerente General Guatemala 7. Nestlé – Empresa Triple Confianza / Ericka Porta, gerente de asuntos corporativos y Públicos 8. Tigo – Empresa Triple Confianza / Marvin Martínez, Vicepresidente B2C y Jamie Moreno, Directora de Marketing

9. Grupo Poma – Empresa Triple Confianza / Nelson D. Lima, Gerente General de Real InterContinental Guatemala 10. Cooperativa Dos Pinos – Empresa Triple Confianza / Javier Mejía Betancourt, Gerente país Guatemala A este Top 10 se sumaron: 11. LAFISE – Empresa Triple Confianza / Roberto Zamora, Presidente de Grupo LAFISE 12. FIFCO – Empresa Triple Confianza 13. Productos Alimenticios Diana – Empresa Triple Confianza / Armando Mendiola, CEO de Productos Alimenticios Diana

14. Diunsa – Empresa Triple Confianza / Mario Faraj, Presidente Ejecutivo 13. ADOC – Empresa Triple Confianza / Javier Castillo, CEO de ADOC 14. Grupo Ficohsa – Empresa Triple Confianza / Camilo Atala, Presidente 15. Banco Industrial – Empresa Triple Confianza / Luis Lara, CEO de Corporación BI 16. Grupo Financiero Atlántida – Empresa Triple Confianza / Raquel Meléndez, Oficial Comercial de Atlántida Capital 17. Corporación Dinant – Empresa Triple Confianza / Aldo Vallejo, Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad 18. Promerica – Empresa Triple Confianza

19. SIMAN – Empresa Triple Confianza / Mario Rodríguez, Gerente País de Almacenes SIMAN 20. Progreso – Empresa Triple Confianza / Rodrigo Cordón, Director de Progreso Además de estas empresas, se sumaron: 21. Espresso Americano – Empresa Triple Confianza / Norma Espinal, Gerente de Comunicaciones 22. Grupo Distelsa – Empresa Triple Confianza/ Tomás J. Rodríguez, CEO de Distelsa 23. cbc – Empresa Triple Confianza /Jimena Rossell, Gerente de Asuntos Corporativos de cbc Guatemala Otro grupo de empresas que recibieron reconocimiento Doble C fueron: 24. Grupo AG – Empresa Doble Confianza (Empresa | Líder Empresarial) / Gabriela Roca, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad 25. Grupo Intur – Empresa Doble Confianza (Empresa | Líder Empresarial)/ Mariano Aycinena, Country Manager Y para finalizar, se entregó premio a las Empresas de Alta Confianza: 26. Banrural – Empresa de Alta Confianza / César Mendizábal, Subgerente General de Negocios 27. Banco G&T Continental – Empresa de Alta Confianza / Luis Padilla, Gerente de Mercadeo del Banco G&T Continental 28. San Martín – Empresa de Alta Confianza / Luis Daccarett, Gerente Comercial y de Proyectos