Cumbre empresarial centroamericana: Confianza 2025

Estrategia & Negocios, juntos con los aliados DATOS Group y PIZZOLANTE, realizaron el encuentro Regional de Empresas y Empresarios: Construyendo Confianza, donde se revelaron los detalles de la tercera edición del estudio Confianza 2025: Reputación en Centroamérica. Fotos José Carlos Flores / E&N
Líderes reciben reconocimientos. Todos ellos destacados en el estudio Reputación y Confianza 2025 por haber obtenido votaciones para sus líderes, sus empresas y sus marcas. FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES / E&N
Roberto Zamora, presidente de CEAL y de Grupo LAFISE, compartió su perspectiva sobre la confianza como un valor estratégico en el liderazgo.
Ruth Marie Canahuati, Directora de Captación de Audiencias en GRUPO OPSA, casa matriz de Estrategia & Negocios, dio la bienvenida a los invitados en la Ciudad de Guatemala.
Italo Pizzolante, Founding Partner de PIZZOLANTE, durante la revelación de resultados del estudio “Confianza y Reputación en Centroamérica 2025”, el estudio más sólido en su tipo publicado por una revista regional.
Luis Maturén, CEO de Datos Group, quien contó cómo se renovó la estructura de medición que clasifica la confianza en cinco dimensiones —conductual, cognitiva, afectiva, tecnológica y social-.
Luis Maturén, CEO de DATOS Group, e Italo Pizzolante, fundador de PIZZOLANTE, estuvieron a cargo de desvelar los principales hallazgos.
En la mesa de discusión sobre Empresarios de Alta Confianza estuvieron Roberto Lara, CEO de Castillo Hermanos; Luis Lara, CEO de Corporación BI; Cristina Ronski, CEO de Walmart Centroamérica; y Camilo Atala, presidente de Grupo Ficohsa. Moderaron Italo Pizzolante, fundador de PIZZOLANTE y Velia Jaramillo, editora general E&N.
En el foro de Marcas Líderes de reputación y sostenibilidad en Centroamérica participaron Gabriela Roca, directora asuntos corporativos y sostenibilidad de grupo AG; Laura Moreno, vicepresidenta de relaciones corporativa, sostenibilidad y mercadeo BAC Costa Rica y Diego Sibrián, director comercial regional y mercadeo de Claro Centroamérica.
También se contó con un espacio de discusión del Foro de Empresas Líderes en Confianza en el que estuvieron Eric Campos, presidente ejecutivo de BAC Guatemala; Rodrigo Cordón, miembro de la junta directiva de Progreso, y Mario Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa.
Bárbara Viñals, directora de Operaciones de Supermercados para Centroamérica y Líder de País de Walmart en Guatemala, conversó sobre cómo la marca gana confianza ante clientes, proveedores y público en general. Moderó José A. Barrera, editor adjunto E&N
Reconocimientos entregados a todos los líderes de alta confianza votados por nuestras audiencias y público en general.
Mario Faraj, Presidente Ejecutivo de DIUNSA y Presidente de FUNDAHRSE; Luis Lara, CEO Corporación Bi y Luis Pedro Morales, VP de Cadena de Suministro DIUNSA, quienes fueron parte de los asistentes al evento realizado en Guatemala.
Mario Faraj, Presidente Ejecutivo de DIUNSA; Roberto Lara, CEO de Castillo Hermanos; y Camilo Atala, presidente de Grupo FICOHSA, al frente del auditórium, donde más de 150 personas tomaron el tema Confianza, como eje central de la jornada.
Mónica Leal, directora de Riesgo y Cumplimiento de CMI. La entrevista estuvo a cargo de Alejandra Ordóñez, editora de E&N Guatemala.
Asistentes al evento, en la foto vemos a Armando Mendiola, CEO de Productos DIANA; Juan Luis Bosch, Chairman de la Junta Directiva de CMI; Italo Pizzolante, de PIZZOLANTE, Ruth Maria Canahuati, Directora de Captación de Audiencias en GRUPO OPSA y Rodrigo Canahuati, Director de Inversiones y Negocios Alternativos en Grupo OPSA.
Conversamos con Raquel Meléndez, oficial comercial de Atlántida Capital S.A., en una entrevista exclusiva conducida por Alejandra Ordóñez, Editora de E&N Guatemala.
Ericka Porta, gerente de asuntos corporativos y públicos de Nestlé, recibe reconocimiento.
Marvin Martínez, Vicepresidente B2C de Tigo y Jamie Moreno Directora de Marketing de Tigo, reciben reconocimiento.
Nelson D Lima, Gerente General de Real InterContinental Guatemala , recibe el reconocimiento para Grupo Poma – Triple C
Roberto Zamora, Presidente de Grupo LAFISE, recibe reconocimiento para Lafise como empresa - Triple C
Armando Mendiola, CEO de Productos Alimenticios Diana, recibe reconocimiento Triple C
Mario Faraj, Presidente Ejecutivo de DIUNSA, recibe reconocimiento para Diunsa, como empresa Triple C. (Entrega Rodrigo Canahuati E&N e Italo Pizzolante)
Javier Castillo, CEO de ADOC, ADOC es una empresa Triple C . (Entrega Rodrigo Canahuati E&N e Italo Pizzolante)
Camilo Atala, Presidente Grupo FICOHSA. Empresa Triple C.
Luis Lara, CEO Corporación Bi - Banco Industrial - Triple C
Raquel Meléndez recibe reconocimiento por Grupo Financiero Atlántida - Triple C (Entrega Lizza Bobadilla E&N y Luis Maturén)
Gabriela Roca, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo AG. Grupo AG recibe reconocimiento por ser una empresa Doble C, empresas que lograron votos por su alto liderazgo y empresa. (Entrega Lizza Bobadilla E&N y Velia Jaramillo)
Juan Manuel Urruela, vicepresidente de operaciones TELUS Digital Guatemala, recibe reconocimiento como Empresa Confiable.
Se reconoce a un empresario de gran legado en Guatemala, elegido por nuestras audiencias y por el público general como el Empresario de más alta Confianza 2025: don Ricardo Castillo Sinibaldi, Presidente de IRTRA, un proyecto que ha impulsado a Guatemala como destino recreativo.
Felicitamos nuevamente a todas las empresas, marcas y líderes reconocidos. Estos reconocimientos son una prueba de que la confianza es posible, que se construye día a día, y que es el mayor valor que podemos ofrecer a la región.