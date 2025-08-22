Cumbre empresarial centroamericana: Confianza 2025

Estrategia & Negocios, juntos con los aliados DATOS Group y PIZZOLANTE, realizaron el encuentro Regional de Empresas y Empresarios: Construyendo Confianza, donde se revelaron los detalles de la tercera edición del estudio Confianza 2025: Reputación en Centroamérica. Fotos José Carlos Flores / E&N

22/08/2025
    1 / 30

    Líderes reciben reconocimientos. Todos ellos destacados en el estudio Reputación y Confianza 2025 por haber obtenido votaciones para sus líderes, sus empresas y sus marcas. FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES / E&N
    2 / 30

    Roberto Zamora, presidente de CEAL y de Grupo LAFISE, compartió su perspectiva sobre la confianza como un valor estratégico en el liderazgo.

    3 / 30

    Ruth Marie Canahuati, Directora de Captación de Audiencias en GRUPO OPSA, casa matriz de Estrategia & Negocios, dio la bienvenida a los invitados en la Ciudad de Guatemala.

    4 / 30

    Italo Pizzolante, Founding Partner de PIZZOLANTE, durante la revelación de resultados del estudio “Confianza y Reputación en Centroamérica 2025”, el estudio más sólido en su tipo publicado por una revista regional.
    5 / 30

    Luis Maturén, CEO de Datos Group, quien contó cómo se renovó la estructura de medición que clasifica la confianza en cinco dimensiones —conductual, cognitiva, afectiva, tecnológica y social-.
    6 / 30

    Luis Maturén, CEO de DATOS Group, e Italo Pizzolante, fundador de PIZZOLANTE, estuvieron a cargo de desvelar los principales hallazgos.

    7 / 30

    En la mesa de discusión sobre Empresarios de Alta Confianza estuvieron Roberto Lara, CEO de Castillo Hermanos; Luis Lara, CEO de Corporación BI; Cristina Ronski, CEO de Walmart Centroamérica; y Camilo Atala, presidente de Grupo Ficohsa. Moderaron Italo Pizzolante, fundador de PIZZOLANTE y Velia Jaramillo, editora general E&N.
    8 / 30

    En el foro de Marcas Líderes de reputación y sostenibilidad en Centroamérica participaron Gabriela Roca, directora asuntos corporativos y sostenibilidad de grupo AG; Laura Moreno, vicepresidenta de relaciones corporativa, sostenibilidad y mercadeo BAC Costa Rica y Diego Sibrián, director comercial regional y mercadeo de Claro Centroamérica.
    9 / 30

    También se contó con un espacio de discusión del Foro de Empresas Líderes en Confianza en el que estuvieron Eric Campos, presidente ejecutivo de BAC Guatemala; Rodrigo Cordón, miembro de la junta directiva de Progreso, y Mario Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa.

    10 / 30

    Bárbara Viñals, directora de Operaciones de Supermercados para Centroamérica y Líder de País de Walmart en Guatemala, conversó sobre cómo la marca gana confianza ante clientes, proveedores y público en general. Moderó José A. Barrera, editor adjunto E&N
    11 / 30

    Reconocimientos entregados a todos los líderes de alta confianza votados por nuestras audiencias y público en general.
    12 / 30

    Mario Faraj, Presidente Ejecutivo de DIUNSA y Presidente de FUNDAHRSE; Luis Lara, CEO Corporación Bi y Luis Pedro Morales, VP de Cadena de Suministro DIUNSA, quienes fueron parte de los asistentes al evento realizado en Guatemala.
    13 / 30

    Mario Faraj, Presidente Ejecutivo de DIUNSA; Roberto Lara, CEO de Castillo Hermanos; y Camilo Atala, presidente de Grupo FICOHSA, al frente del auditórium, donde más de 150 personas tomaron el tema Confianza, como eje central de la jornada.

    14 / 30

    Mónica Leal, directora de Riesgo y Cumplimiento de CMI. La entrevista estuvo a cargo de Alejandra Ordóñez, editora de E&N Guatemala.

    15 / 30

    Asistentes al evento, en la foto vemos a Armando Mendiola, CEO de Productos DIANA; Juan Luis Bosch, Chairman de la Junta Directiva de CMI; Italo Pizzolante, de PIZZOLANTE, Ruth Maria Canahuati, Directora de Captación de Audiencias en GRUPO OPSA y Rodrigo Canahuati, Director de Inversiones y Negocios Alternativos en Grupo OPSA.
    16 / 30

    Conversamos con Raquel Meléndez, oficial comercial de Atlántida Capital S.A., en una entrevista exclusiva conducida por Alejandra Ordóñez, Editora de E&N Guatemala.

    17 / 30

    Ericka Porta, gerente de asuntos corporativos y públicos de Nestlé, recibe reconocimiento.
    18 / 30

    Marvin Martínez, Vicepresidente B2C de Tigo y Jamie Moreno Directora de Marketing de Tigo, reciben reconocimiento.
    19 / 30

    Nelson D Lima, Gerente General de Real InterContinental Guatemala , recibe el reconocimiento para Grupo Poma – Triple C

    20 / 30

    Roberto Zamora, Presidente de Grupo LAFISE, recibe reconocimiento para Lafise como empresa - Triple C

    21 / 30

    Armando Mendiola, CEO de Productos Alimenticios Diana, recibe reconocimiento Triple C

    22 / 30

    Mario Faraj, Presidente Ejecutivo de DIUNSA, recibe reconocimiento para Diunsa, como empresa Triple C. (Entrega Rodrigo Canahuati E&N e Italo Pizzolante)

    23 / 30

    Javier Castillo, CEO de ADOC, ADOC es una empresa Triple C . (Entrega Rodrigo Canahuati E&N e Italo Pizzolante)

    24 / 30

    Camilo Atala, Presidente Grupo FICOHSA. Empresa Triple C.
    25 / 30

    Luis Lara, CEO Corporación Bi - Banco Industrial - Triple C

    26 / 30

    Raquel Meléndez recibe reconocimiento por Grupo Financiero Atlántida - Triple C (Entrega Lizza Bobadilla E&N y Luis Maturén)

    27 / 30

    Gabriela Roca, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo AG. Grupo AG recibe reconocimiento por ser una empresa Doble C, empresas que lograron votos por su alto liderazgo y empresa. (Entrega Lizza Bobadilla E&N y Velia Jaramillo)

    28 / 30

    Juan Manuel Urruela, vicepresidente de operaciones TELUS Digital Guatemala, recibe reconocimiento como Empresa Confiable.
    29 / 30

    Se reconoce a un empresario de gran legado en Guatemala, elegido por nuestras audiencias y por el público general como el Empresario de más alta Confianza 2025: don Ricardo Castillo Sinibaldi, Presidente de IRTRA, un proyecto que ha impulsado a Guatemala como destino recreativo.
    30 / 30

    Felicitamos nuevamente a todas las empresas, marcas y líderes reconocidos. Estos reconocimientos son una prueba de que la confianza es posible, que se construye día a día, y que es el mayor valor que podemos ofrecer a la región.

