Cumbre empresarial centroamericana: Confianza 2025

Estrategia & Negocios, juntos con los aliados DATOS Group y PIZZOLANTE, realizaron el encuentro Regional de Empresas y Empresarios: Construyendo Confianza, donde se revelaron los detalles de la tercera edición del estudio Confianza 2025: Reputación en Centroamérica. Fotos José Carlos Flores / E&N