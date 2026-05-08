(En fotos) Investidura presidencial de Laura Fernández en Costa Rica

La presidenta del Congreso de Costa Rica, la oficialista Yara Jiménez, abrió este viernes la sesión oficial en la que la politóloga de derecha Laura Fernández Delgado fue investida como mandataria de este país centroamericano para el periodo 2026-2030. Esta fue la primera vez en la que una mujer presidenta del Congreso juramente a otra mujer como gobernante de Costa Rica, país reconocido internacionalmente por su paz y democracia.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, saluda en su ceremonia de investidura para el periodo 2026-2030, este viernes, en el Estadio Nacional de San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas
Fernández, presidente número 50 en la historia de Costa Rica, será la segunda mujer que llega al cargo después de la socialdemócrata Laura Chinchilla (2010-2014). EFE/ Jeffrey Arguedas
Tras ser investida como presidenta, Fernández, una politóloga de derecha de 39 años de edad, brindó un discurso y luego fue juramentado su gabinete, en el que figurará como ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda, su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves. EFE/ Jeffrey Arguedas
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, asiste a la posesión de la nueva mandataria, Laura Fernández, este viernes, en el Estadio Nacional de San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (i), abraza a la nueva mandataria, Laura Fernández, en la ceremonia de investidura este viernes, en el Estadio Nacional de San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas
El presidente de Honduras, Nasry Asfura (c), asiste a la ceremonia de investidura de la politóloga Laura Fernández como presidenta de Costa Rica para el periodo 2026-2030, este viernes, en el Estadio Nacional de San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas
El rey de España, Felipe VI, saluda a su llegada a la ceremonia de investidura de la politóloga Laura Fernández como presidenta de Costa Rica para el periodo 2026-2030, este viernes, en el Estadio Nacional de San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, saluda a su llegada a la ceremonia de investidura de la politóloga Laura Fernández como presidenta de Costa Rica para el periodo 2026-2030, este viernes, en el Estadio Nacional de San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas
Personas hacen fila para ingresar a la ceremonia de investidura de la politóloga Laura Fernández. Antes del inicio de la ceremonia de investidura, que es custodiada por unos 800 policías, varias bandas musicales le pusieron alegría a la mañana y al final del día se llevará a cabo un concierto llamado 'Costa Rica canta' y protagonizado por artistas locales de diversos géneros musicales. EFE/ Alexander Otárola