(En fotos) Investidura presidencial de Laura Fernández en Costa Rica

La presidenta del Congreso de Costa Rica, la oficialista Yara Jiménez, abrió este viernes la sesión oficial en la que la politóloga de derecha Laura Fernández Delgado fue investida como mandataria de este país centroamericano para el periodo 2026-2030. Esta fue la primera vez en la que una mujer presidenta del Congreso juramente a otra mujer como gobernante de Costa Rica, país reconocido internacionalmente por su paz y democracia.