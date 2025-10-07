En Fotos: Luna de la cosecha 2025

Fotos tomadas en distintos puntos de España. La luna llena de octubre, también llamada luna de cosecha, fue visible desde la noche del lunes 6 hasta la madrugada del martes. El nombre de luna de cosecha indica que es el evento de luna llena más cercano al equinoccio de otoño o el primer día de otoño (en el hemisferio norte). FOTO EFE
Llega la luna llena de octubre, la primera del otoño, conocida como "Luna de la cosecha" y que ademas coincide con la primera superluna del año 2025. En la imagen, la luna entre los molinos de Campo de Criptana, en Ciudad Real. EFE/Javier Belver
MADRID, 06/10/2025.- Primera luna llena del otoño astronómico "Luna de la cosecha". EFE/Chema Moya
FOTODELDIA SANTIAGO DE COMPOSTELA, 06/10/2025.- La luna llena sale sobre la catedral de Santiago, hoy lunes. La primera luna llena del otoño astronómico recibe el nombre de "Luna de la cosecha" o "del cazador". EFE/Lavandeira jr
PALMA, 07/10/2025.- Puesta de la primera luna llena de octubre, también llamada 'luna de cosecha', esta madrugada en el poniente mallorquín. EFE/CATI CLADERA
