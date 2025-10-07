En Fotos: Luna de la cosecha 2025

Fotos tomadas en distintos puntos de España. La luna llena de octubre, también llamada luna de cosecha, fue visible desde la noche del lunes 6 hasta la madrugada del martes. El nombre de luna de cosecha indica que es el evento de luna llena más cercano al equinoccio de otoño o el primer día de otoño (en el hemisferio norte). FOTO EFE