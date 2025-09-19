Reconocimientos: Líderes de Alta Confianza en Honduras

(FOTOS YOSEPH AMAYA) Revista Estrategia & Negocios y PIZZOLANTE hicieron entrega de reconocimientos a las Organizaciones reconocidas como de Alta Confianza Empresarial en Honduras 2025. En la máxima categoría, la Triple Confianza, las organizaciones lograron altos niveles de confianza en los tres segmentos: Empresas, Líderes Empresariales y Marcas; mientras que las merecedoras de distinciones Doble Confianza alcanzaron menciones en dos de tres categorías. También recibieron reconocimientos los Empresarios y Empresas de Alta Confianza en el país, según los resultados del estudio 2025.

19/09/2025
    EyN, PIZZOLANTE y Datos Group presentaron detalles de la encuesta CONFIANZA 2025, enfocados en Honduras, en un evento organizado por FUNDAHRSE y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

    Cargill fue reconocida como una empresa Triple C Honduras.
    Karla Simón, VP Sostenibilidad FICOHSA, recibe reconocimiento Triple C para FICOHSA.
    Mario Faraj, CEO de DIUNSA, recibe reconocimiento empresa Triple C-Honduras. En la foto, junto su equipo.
    Valeria Ríos,Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercado y Sostenibilidad recibe el reconocimiento para BAC como organización Triple C Honduras

    Ricardo Gamero, Director de Capital Humano, recibe reconocimiento Triple C para Corporación Dinant

    El reconocimiento Triple C para Espresso Americano lo recibe Aracely Castro , Gerente regional de operaciones

    Fernando Quintana, Gerente General de Corporación La Cumbre, recibe el reconocimiento de Supermercados Colonial como Empresa Triple C

    Nidia Manzanares,Gerente Corporativo de Mercadeo y Comunicaciones de Banpais, recibe reconocimiento Doble C (votadas en dos de las tres categorías del estudio: líder empresarial, Empresa y/o Marca).
    Sandra Kaffatti, Directora del Centro de Distribucion de INTUR, recibe reconocimiento de manos de Ruth Marie Canahuati, Directora de Captación de Audiencias en GRUPO OPSA/ Revista Estrategia y Negocios y a Italo Pizzolante, fundador de PIZZOLANTE.

    Grupo Lafise. Recibe el reconocimiento Sandra Matta, Gerente Regional Banco Lafise

    Linda Ríos, Coordinadora de Bienestar de LACTHOSA, recibe distinción Doble C

  • Félix Rivera, director de mercadeo y publicidad de Corporación Lady Lee, Andrea Pineda Gerente de Ventas Grupo Flores (recibe premio de Aline Flores, presidenta de Grupo Flores) y Leonel Rivas, Gerente Corporativo de Mercadeo y Estrategia comercial de Banco de Occidente, junto a José Ramon Bueso Bosh, subgerente general
    Félix Rivera, director de mercadeo y publicidad de Corporación Lady Lee, Andrea Pineda Gerente de Ventas Grupo Flores (recibe premio de Aline Flores, presidenta de Grupo Flores) y Leonel Rivas, Gerente Corporativo de Mercadeo y Estrategia comercial de Banco de Occidente, junto a José Ramon Bueso Bosh, subgerente general

    Javier Mejía, Rector UTH, recibió reconocimiento como organización Doble C
    Florangela Santamaria Gerente Regional de Sostenibilidad, recibe el reconocimiento Doble C para Terra Inversiones

    Cherly Loredo, Jefe de Vinculación UNITEC San Pedro Sula, recibe reconocimiento Doble C
    Nidia Liliana Rodriguez, Sub Gerente de Relaciones Publicas y Responsabilidad Social de Claro Honduras recibe el reconocimiento para su organización

    Ginna Miller, Gerente de Mercadeo de Davivienda, reconocimiento Doble C
    Heydi Luna, Directora legal y Asuntos Corporativos de Tigo

    Fanny Bustamante, jefe de trademarketing recibe el reconocimiento Doble C para Jet Stereo

    Cerveceria Hondureña es una Empresas de Alta Confianza en Honduras. Recibe el reconocimiento Milene Fernandez Gerente de Reputacion y Sostenibilidad

    Por Embotelladora de Sula acude a recibir la distinción Edvin Santos, Director de Relaciones Corporativas

    Angelo Casco – Gerente General de Molino Harinero Sula, es reconocido como uno de los empresarios de Alta Confianza Honduras
    Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas.
    Daisy Pastor, CEO de Seaboard Marine

    Jorge Canahuati, presidente de Grupo OPSA, fue nombrado como empresario confiable. Recibe en su representación Rodrigo Canahuati, Director de Inversiones y Negocios Alternativos en Grupo OPSA

    Claudia Kattán-Jordán lidera las operaciones de Crowley Logistics en Centroamérica, México y Panamá, recibe reconocimiento como líder de Alta Confianza.
    Roberto Contreras, gerente general de Power Chicken, recibe reconocimiento como Empresario de Alta Confianza Honduras
    Alex Cruz, Gerente de Recursos Humanos, de Supermercados La Colonia

    Rubén Wolzny presidente de Frio Partes

    Daniel Goldstein, presidente de la Junta Directiva de Molino Harinero Sula, acude en su representación Denilson Gómez, Coordinador de Asuntos Corporativos de RSE de Molino Harinero Sula

    Oscar Nativi, jefe de mercadeo de Farmacia Simán, reconocida como empresa - Doble C

