Reconocimientos: Líderes de Alta Confianza en Honduras

(FOTOS YOSEPH AMAYA) Revista Estrategia & Negocios y PIZZOLANTE hicieron entrega de reconocimientos a las Organizaciones reconocidas como de Alta Confianza Empresarial en Honduras 2025. En la máxima categoría, la Triple Confianza, las organizaciones lograron altos niveles de confianza en los tres segmentos: Empresas, Líderes Empresariales y Marcas; mientras que las merecedoras de distinciones Doble Confianza alcanzaron menciones en dos de tres categorías. También recibieron reconocimientos los Empresarios y Empresas de Alta Confianza en el país, según los resultados del estudio 2025.