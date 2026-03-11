Estatua tipo'Titanic' de Jeffrey Epstein y Donald Trump en el National Mall

En Washington, EEUU, aparece una estatua que representa al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y al presidente estadounidense Donald Trump en una pose al estilo "Titanic". La misma fue creada por artistas anónimos, representa a Epstein y Trump en una pose similar a la que popularizó Jack y Rose en la película "Titanic". FOTOS EFE/EPA/WILL OLIVER

11/03/2026
  Una estatua que representa al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y al presidente estadounidense Donald Trump en una pose al estilo de "Titanic" se exhibe en el National Mall de Washington, D.C., EE. UU. EFE/EPA/WILL OLIVER
     WILL OLIVER / EFE
     WILL OLIVER / EFE
     WILL OLIVER / EFE
  • <i>Una placa en el lateral da detalles de la estatua que representa al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y al presidente estadounidense Donald Trump en una pose al estilo "Titanic", se exhibe en el National Mall, Washington, EE. UU., el 10 de marzo de 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER</i>
    Una placa en el lateral da detalles de la estatua que representa al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y al presidente estadounidense Donald Trump en una pose al estilo "Titanic", se exhibe en el National Mall, Washington, EE. UU., el 10 de marzo de 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER

     WILL OLIVER / EFE
  • <i>Una placa en el lateral de una estatua que representa al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y al presidente estadounidense Donald Trump en una pose al estilo "Titanic", se exhibe en el National Mall, Washington, EE. UU., el 10 de marzo de 2026. La estatua, creada por artistas anónimos, representa a Epstein y Trump en una pose similar a la que popularizó Jack y Rose en la película "Titanic". EFE/EPA/WILL OLIVER</i>
    Una placa en el lateral de una estatua que representa al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y al presidente estadounidense Donald Trump en una pose al estilo "Titanic", se exhibe en el National Mall, Washington, EE. UU., el 10 de marzo de 2026. La estatua, creada por artistas anónimos, representa a Epstein y Trump en una pose similar a la que popularizó Jack y Rose en la película "Titanic". EFE/EPA/WILL OLIVER

     WILL OLIVER / EFE
