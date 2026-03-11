Estatua tipo'Titanic' de Jeffrey Epstein y Donald Trump en el National Mall

En Washington, EEUU, aparece una estatua que representa al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y al presidente estadounidense Donald Trump en una pose al estilo "Titanic". La misma fue creada por artistas anónimos, representa a Epstein y Trump en una pose similar a la que popularizó Jack y Rose en la película "Titanic". FOTOS EFE/EPA/WILL OLIVER