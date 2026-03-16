Fotogalería: Esto pasó en los Oscars 2026

No fue solo premios... Hubo momentos que quedarán en la historia.
FOTO ARCHIVO. Vista de una réplica de una estatuilla de un Óscar. EFE/EPA/CHRIS TORRES
LOS ÁNGELES (Estados Unidos), 16/03/2026.- Robert Downey Jr. (izq.) y Chris Evans presentan el Oscar al Mejor Guion en el escenario durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
Anna Wintour (izq.) y Anne Hathaway en el escenario para entregar los premios a Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Diseño de Vestuario durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
(De izquierda a derecha) Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna interpretan la canción original nominada "Golden" de la película de K-Pop Demon Hunters durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
Priyanka Chopra Jonas (izq.) y Javier Bardem presentan el Oscar a la Mejor Película Internacional durante la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
LOS ÁNGELES (Estados Unidos), 15/03/2026.- La cantante y actriz estadounidense Teyana Taylor reacciona en la alfombra roja antes de la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026. Los Óscar se otorgan a los esfuerzos individuales o colectivos más destacados en la realización cinematográfica en 24 categorías. EFE/EPA/RYAN SUN
Sara Murphy (i) Paul Thomas Anderson (d) posan con la estatuilla a mejor película por 'One Battle After Another' junto a Carmen Ruiz de Huidobro este 15 de marzo de 2026, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando Arorizo
Jessie Buckley (i) y Michael B. Jordan posan con la estatuilla a mejor actriz por 'Hamnet' y mejor actor por 'Sinners' en la ceremonia 98º de los premios Óscar este domingo, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/Armando Arorizo
El presentador de los Óscar, Conan O'Brien, posa para una foto tras desplegar la alfombra roja de la 98.ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood en Los Ángeles, California, EE. UU., el 11 de marzo de 2026. Los Óscar se entregarán el 15 de marzo de 2026 a los esfuerzos individuales o colectivos más destacados en la realización cinematográfica. EFE/EPA/CHRIS TORRES