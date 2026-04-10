Gira TOM con gran éxito en San Salvador, El Salvador

El Salvador se caracteriza como un mercado abierto a las marcas vengan de donde vengan, siempre y cuando logren conectar con la identidad, la cultura, se conviertan en socios relevantes en la vida diaria, y no se relacionen con impactos negativos en términos de sostenibilidad. FOTOS ÓSCAR MACHÓN / E&N
Casa llena. La Gira TOM 2026 llegó a San Salvador, este 9 de abril, y fue todo un éxito. Los líderes de diversas marcas se dieron cita para celebrar los logros obtenidos en el estudio. FOTOS ÓSCAR MACHÓN /E&N
“Detrás del éxito y la relevancia de las marcas TOM hay mentes maestras que diseñan, construyen, promueven y sostienen su valor en una relación dinámica y cada vez más exigente en sus mercados”, planteó Lizza Bobadilla de Handal, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, grupo madre de E&N.
José Luis López, Account Director de Kantar Mercaplan, puso en perspectiva que los tiempos han cambiado. El panorama publicitario se ha transformado dramáticamente en la última década y de algunos pocos medios tradicionales se pasó a un ambiente altamente fragmentado.
Marcas de relevancia en El Salvador compartieron sus experiencias en el camino a la construcción de la recordación. Entre ellas, la centenaria SIMAN, con 105 años de historia, atraviesan un proceso de rejuvenecimiento, sin perder su esencia, relató Ana Elisa Castro, Gerente de Mercadeo Regional de SIMAN.
Sully Liseth Guevara, Gerente de Banca Premium de Credicomer, colocó en perspectiva la diversificación e innovación. Credicomer es una institución financiera no bancaria especializada en créditos y productos financieros, que está dando un paso hacia nuevos targets de clientes.
“Hemos trabajado con consistencia para crear momentos de felicidad alrededor de una pizza”, aseveró Rodrigo Figueroa, Gerente Senior de Marketing & Comercial de Pizza Hut El Salvador. Pizza Hut se posiciona como una de las marcas internacionales de alta presencia en la mente local.
Elena Alfaro, Senior Research Executive de Kantar Mercaplan, planteó, “Las marcas top of mind no están definidas por el origen. ¿Qué hace entonces que estas marcas, ya sean nacionales o internacionales, sean Top of Mind? Es que se arraigue a mi identidad cultural. Yo reconozco que tal vez no sea una marca salvadoreña, pero es mi aliado y eso también la hace relevante”.
El Salvador se alinea con Centroamérica y República Dominicana, en cuanto a la sensibilidad para rechazar a marcas que considera perjudiciales para el medioambiente y la sociedad.
Las marcas líderes TOM de El Salvador se llevaron su reconocimiento.
La conexión emocional con los clientes tiene un peso central. Ellos son los Protagonistas del Mercadeo para El Salvador.
Kantar Mercaplan es nuestro aliado estratégico para el Estudio TOM y para nuestra Gira TOM en Centroamérica.
Las marcas conectaron con los asistentes por medio de degustaciones y dinámicas. La ruleta de Pizza Hut fue una sensación.
Pizza, palitroques, eran parte de los premios de esta ruleta.
Los beneficios de Banca Premium, de Credicomer, fueron detallados en la Gira TOM 2026 en San Salvador, El Salvador.
Credicomer aprovechó el espacio para ampliar el conocimiento de Banca Premium al público asistente al evento en el Hotel Hilton.
Salud puso el toque de sabor en el evento. Los asistentes pudieron degustar sus diversos productos.
Jugos, leches y yogurt fueron parte de las degustaciones.
Farmacia San Nicolás presentó sus servicios a los asistentes y también entregó promocionales, así como presentar productos exclusivos.
Club VIP es uno de los programas de lealtad que tiene Farmacias San Nicolás.