Gira TOM con gran éxito en San Salvador, El Salvador

El Salvador se caracteriza como un mercado abierto a las marcas vengan de donde vengan, siempre y cuando logren conectar con la identidad, la cultura, se conviertan en socios relevantes en la vida diaria, y no se relacionen con impactos negativos en términos de sostenibilidad. FOTOS ÓSCAR MACHÓN / E&N