FUNDAHRSE conmemoró 20 años del SELLO de Empresa Socialmente Responsable

En esta edición conmemorativa, 89 empresas y 2 gremios, para un total de 91 organizaciones, recibieron el SELLO FUNDAHRSE de ESR por integrar las dimensiones económica, social y ambiental en su gestión. (Ver artículo cobertura del evento)