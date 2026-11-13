FUNDAHRSE conmemoró 20 años del SELLO de Empresa Socialmente Responsable

En esta edición conmemorativa, 89 empresas y 2 gremios, para un total de 91 organizaciones, recibieron el SELLO FUNDAHRSE de ESR por integrar las dimensiones económica, social y ambiental en su gestión. (Ver artículo cobertura del evento)

13/11/2026
  • <i>La gala conmemorativa reunió a líderes empresariales, representantes de organizaciones nacionales e internacionales e invitados especiales en una noche dedicada a reconocer los avances del sector privado hondureño en responsabilidad social y sostenibilidad. (Foto: Yoseph Amaya-E&amp;N)</i>
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    La gala conmemorativa reunió a líderes empresariales, representantes de organizaciones nacionales e internacionales e invitados especiales en una noche dedicada a reconocer los avances del sector privado hondureño en responsabilidad social y sostenibilidad. (Foto: Yoseph Amaya-E&N)

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