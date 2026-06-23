Las mejores Coffee Shops 2026

Tres dueños de las mejores cafeterías de Centroamérica (ranqueadas en The World’s 100 Best Coffee Shops) nos cuentan su propuesta al crear experiencias y disfrutar de cafés de especialidad. Los tres buscan transformar la experiencia más allá de la taza.

Texto: Claudia Contreras / Fotos: Cortesía Alquimia Coffee, El Injerto Y Delafinca