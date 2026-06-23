Las mejores Coffee Shops 2026

Tres dueños de las mejores cafeterías de Centroamérica (ranqueadas en The World’s 100 Best Coffee Shops) nos cuentan su propuesta al crear experiencias y disfrutar de cafés de especialidad. Los tres buscan transformar la experiencia más allá de la taza.
Texto: Claudia Contreras / Fotos: Cortesía Alquimia Coffee, El Injerto Y Delafinca
Hablamos con los dueños de las mejores cafeterías de Centroamérica, ranqueadas en The World’s 100 Best Coffee Shops. Conozca cada historia dando clic a la siguiente imagen.
Federico Bolaños habla del café como quien habla de una vocación que le cambió la vida. Ha dedicado su carrera a entenderlo, perfeccionarlo y enseñarlo, hasta convertirse en entrenador de baristas, asesor internacional y fundador de Alquimia Coffee, la cafetería salvadoreña que hoy figura entre las top tres del mundo.
El establecimiento escaló del puesto 14 al top 2 global en el ranking The World’s 100 Best Coffee Shops 2026. El café ofrece una barra de experiencias que permite elegir entre distintas calidades. En total ofrece cinco diferentes niveles de café divididos por colecciones.
Bolaños está enamorado de El Salvador por su talento humano, por la transformación positiva de su país y por la calidad del café que se produce, pero además de su convicción sobre la bebida: “Hacer buen café no es arte, es ciencia”.
“El café llegó a Guatemala en 1750. En 1860 inició el cultivo en Finca El Injerto en áreas muy pequeñas. Su producción era solo para consumo familiar”, recuerda Arturo Aguirre, propietario de El Injerto, líder de la subasta Cup of Excellence de Guatemala.
El Injerto ocupa el puesto 25 como mejor cafetería a nivel mundial y los pilares de su éxito son: la calidad excepcional del café de su finca y la dedicación de su equipo de baristas.
Para Aguirre, la innovación nace desde la tierra, desde prácticas de cultivo y de beneficio tanto húmedo como seco; prácticas que, en conjunto, dan como resultado calidad en cada taza de café servida.
La historia de Mayerling Gurdián, cofundadora y CEO de DeLaFinca Specialty Coffee, se remonta a más de 140 años, con la finca de su bisabuela. Ella es la cuarta generación de mujeres productoras de café originarias de San Juan de Río Coco.
“En el pueblo tomábamos el café fresco, recién tostado, filtrado desde las 5 am; y al instalarnos en la capital notamos esa ausencia de nuestra tradición cafetera, y quisimos traerla desde nuestra finca, para compartirla con las familias nicaragüenses”, dice Gurdián.
Desde sus inicios, DeLaFinca Specialty Coffee (37 en ranking de mejor cafetería a nivel mundial) ha innovado en procesos de fermentación de sus granos; es así como ha desarrollado la línea Ecofriendly Coffee, compuesta por cafés procesados con el uso mínimo de agua, energía y cero residuos. Además, han implementado mejores prácticas de producción con técnicas ecoamigables.