PSG logra su segunda 'Champions'

Los penaltis, con dos tiros enviados fuera, los ejecutados por Eberechi Eze y Gabriel, alargaron la hegemonía europea del París Saint Germain, por segunda vez seguida vencedor de la Liga de Campeones, y encumbran la filosofía y el trabajo del técnico español Luis Enrique, que consiguió su tercer éxito como entrenador en la 'Champions', el segundo con el equipo francés, que une al que obtuvo antes con el Barcelona.

30/05/2026
  • <i>Ousmane Dembele durante el partido Final de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, Hungría. EFE/EPA/Robert Hegedus</i>
    1 / 5

    Ousmane Dembele durante el partido Final de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, Hungría. EFE/EPA/Robert Hegedus

     Robert Hegedus / EFE
  • <i>Los jugadores del PSG tras la final de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, Hungría EFE/EPA/Robert Hegedus HUNGARY OUT</i>
    2 / 5

    Los jugadores del PSG tras la final de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, Hungría EFE/EPA/Robert Hegedus HUNGARY OUT

     Robert Hegedus / EFE
  • <i>El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin (I) y Ousmane Dembele, del PSG, tras la final de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, HungríaEFE/EPA/Robert Hegedus</i>
    3 / 5

    El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin (I) y Ousmane Dembele, del PSG, tras la final de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, HungríaEFE/EPA/Robert Hegedus

     Robert Hegedus / EFE
  • <i>El entrenado del PSG Luis Enrique tras el partido de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, Hungría. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI</i>
    4 / 5

    El entrenado del PSG Luis Enrique tras el partido de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, Hungría. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

     ANNA SZILAGYI / EFE
  • El portero del Arsenal David Raya se lamenta tras la tanda de penaltis en la final de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, HungríaEFE/EPA/ANNA SZILAGYI
    5 / 5

    El portero del Arsenal David Raya se lamenta tras la tanda de penaltis en la final de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, HungríaEFE/EPA/ANNA SZILAGYI

     ANNA SZILAGYI / EFE
Más Fotogalerias
Ver más