PSG logra su segunda 'Champions'

Los penaltis, con dos tiros enviados fuera, los ejecutados por Eberechi Eze y Gabriel, alargaron la hegemonía europea del París Saint Germain, por segunda vez seguida vencedor de la Liga de Campeones, y encumbran la filosofía y el trabajo del técnico español Luis Enrique, que consiguió su tercer éxito como entrenador en la 'Champions', el segundo con el equipo francés, que une al que obtuvo antes con el Barcelona.
Ousmane Dembele durante el partido Final de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, Hungría. EFE/EPA/Robert Hegedus
Los jugadores del PSG tras la final de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, Hungría EFE/EPA/Robert Hegedus HUNGARY OUT
El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin (I) y Ousmane Dembele, del PSG, tras la final de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, HungríaEFE/EPA/Robert Hegedus
El entrenado del PSG Luis Enrique tras el partido de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, Hungría. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI
El portero del Arsenal David Raya se lamenta tras la tanda de penaltis en la final de la Liga de Campeones UEFA entre Paris Saint-Germain y Arsenal en el estadio Puskas Arena en Budapest, HungríaEFE/EPA/ANNA SZILAGYI