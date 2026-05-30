PSG logra su segunda 'Champions'

Los penaltis, con dos tiros enviados fuera, los ejecutados por Eberechi Eze y Gabriel, alargaron la hegemonía europea del París Saint Germain, por segunda vez seguida vencedor de la Liga de Campeones, y encumbran la filosofía y el trabajo del técnico español Luis Enrique, que consiguió su tercer éxito como entrenador en la 'Champions', el segundo con el equipo francés, que une al que obtuvo antes con el Barcelona.