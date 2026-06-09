Así se ven las auroras australes desde la Estación Espacial Internacional

Astronautas de la NASA publicaron imágenes de una serie de auroras australes tomadas desde la Estación Espacial Internacional (EEI) que fueron visibles durante el pasado fin de semana en la cara más meridional del planeta. Las auroras australes se forman por el choque de las partículas solares con el campo magnético de la Tierra, al igual que las boreales. FOTOS EFE/ @Astro_Jessica
Fotografía publicada en la cuenta oficial en X @Astro_Jessica de la astronauta de la NASA Jessica Meir, que muestra una vista de una aurora austral tomada desde la nave Dragon de SpaceX en la Estación Espacial Internacional (EEI).
"Hay mucha actividad en este momento en la Estación Espacial, pero afortunadamente todos estamos a salvo y ayer presenciamos un despliegue espectacular de auroras australes gracias a un reciente evento solar", escribió la astronauta de la NASA Jessica Meir, en la red social X. EFE/ @Astro_Jessica
Meir, integrante de la misión Crew-12 de SpaceX, acompañó la publicación de varias fotografías y un vídeo en el que se observa nítidamente la aurora, que tiñe de verde la atmósfera terrestre y serpentea de forma similar a como hace un río.
El mejor momento para observar las auroras australes va de marzo a septiembre, coincidiendo con el invierno en el hemisferio sur.