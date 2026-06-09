Así se ven las auroras australes desde la Estación Espacial Internacional

Astronautas de la NASA publicaron imágenes de una serie de auroras australes tomadas desde la Estación Espacial Internacional (EEI) que fueron visibles durante el pasado fin de semana en la cara más meridional del planeta. Las auroras australes se forman por el choque de las partículas solares con el campo magnético de la Tierra, al igual que las boreales. FOTOS EFE/ @Astro_Jessica