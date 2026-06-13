La tercera inauguración del Mundial 2026: música y emoción

La cantante estadounidense Katy Perry y la brasileña Anitta encabezaron este viernes la inauguración del Mundial en Estados Unidos antes del partido entre la selección local y la de Paraguay por el grupo D del certamen futbolístico. El evento también contó con el ritmo de hip hop del rapero Future y Lisa.
La cantante brasileña Anitta (C) actúa durante el espectáculo previo al partido inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos entre EE. UU. y Paraguay, en Los Ángeles. EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES
El rapero estadounidense Future actúa durante el espectáculo previo al partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 12 de junio de 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
La cantante estadounidense Katy Perry y el cantante noruego Tius Luka (izquierda) actúan durante el espectáculo previo al partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 12 de junio de 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
La cantante tailandesa Lisa (2-D) y la cantante nigeriana Rema (I) actúan durante el espectáculo previo al partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 12 de junio de 2026. EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES
La cantante estadounidense Katy Perry actúa durante el espectáculo previo al partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 12 de junio de 2026. EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE
(De izquierda a derecha) El presidente de Paraguay, Santiago Peña, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, antes del partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 12 de junio de 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES
Aficionados estadounidenses observan el partido de fútbol entre Estados Unidos y Paraguay en una Fan Zone del Mundial 2026 en el National Mall de Washington, DC, Estados Unidos, el 12 de junio de 2026. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y tendrá lugar en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. (Mundial de Fútbol, Estados Unidos) EFE/EPA/WILL OLIVER