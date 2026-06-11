Mundial de la FIFA 2026: Así fue la Inauguración

La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La celebración que alcanzó su punto culminante con la interpretación de 'Dai Dai', de la colombiana Shakira, tema oficial de la Copa del Mundo.
Artistas se presentan este jueves, en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México). México abre, cuarenta años después, una nueva etapa con este encuentro deportivo, tras haber albergado el Mundial de 1986. EFE/ Sashenka Gutierrez
El primer tema del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA lo entonó el venezolano Danny Ocean con ‘Partidazo’, que sería la antesala de ‘Por ella’, que fue interpretada por Belinda y Los Ángeles Azules, otro de los temas más escuchados del disco. EFE/ Sashenka Gutiérrez
La cantante colombiana Shakira (c), se presenta este jueves, en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México (México). Entre cientos de bailarines y vestida en un atuendo amarillo y morado, la cantante con lentes oscuros abrió esta cancha que será una de las más vistas del mundo con el arranque del partido inaugural. EFE/ Sashenka Gutierrez
El cantante colombiano J Balvin se presenta este jueves, en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026. El originario de Medellín le abrió el escenario a su compatriota, Shakira, la reina de este Mundial con el tema ‘Dai Dai’ que comparte con el nigeriano Burna Boy, quienes acompañaron con su voz la pasión de aficionados nacionales e internacionales que este jueves vibran en las gradas del Azteca. EFE/ Sashenka Gutierrez
En el centro brilló durante todo el espectáculo la Copa del Mundo, que se disputará en los próximos días, así como la frase “Estamos listos”, el mensaje más importante de ‘Dai Dai’ y como un gesto de arranque del encuentro deportivo más esperado del año. EFE/ Sashenka Gutiérrez
Aficionados animan previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
Fotografía que muestra una mascota previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
Aficionados animan previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio de Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
Con esta puesta en escena, el mundo está listo para recibir a las 48 selecciones que jugarán en 104 partidos que por primera vez se celebrarán en tres distintas sedes: México, Estados Unidos y Canadá. EFE/Isaac Esquivel