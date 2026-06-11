Mundial de la FIFA 2026: Así fue la Inauguración

La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. La celebración que alcanzó su punto culminante con la interpretación de 'Dai Dai', de la colombiana Shakira, tema oficial de la Copa del Mundo.