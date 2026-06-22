Messi máximo goleador -en solitario- de la historia de los Mundiales

Lionel Messi, con goles en el minuto 38 y 95 del partido contra Austria, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose.
El delantero de Argentina, Leo Messi, celebra el segundo gol del combinado argentino durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal
El delantero de Argentina Leo Messi se lamenta tras fallar un penalti en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas; sin embargo, comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido dos nuevos tantos en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Montenegro en el Mundial de Alemania. EFE/Carlos Ramírez
Miroslav Klose, leyenda de la selección de Alemania, felicitó este lunes al argentino Lionel Messi por superarlo como máximo goleador histórico de los Mundiales, con 18 tantos; consideró que es “el mejor futbolista de todos los tiempos” y destacó que es un "genio". EFE/Carlos Ramirez.
El delantero de Argentina Leo Messi celebra el gol conseguido ante Austria en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal
El delantero argentino Leo Messi, durante el calentamiento antes del partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal