Messi máximo goleador -en solitario- de la historia de los Mundiales

Lionel Messi, con goles en el minuto 38 y 95 del partido contra Austria, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose.

22/06/2026
  • <i>El delantero de Argentina, Leo Messi, celebra el segundo gol del combinado argentino durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal</i>
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    El delantero de Argentina, Leo Messi, celebra el segundo gol del combinado argentino durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal

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  • El delantero de Argentina Leo Messi se lamenta tras fallar un penalti en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas; sin embargo, comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido dos nuevos tantos en el estadio AT&amp;T de Arlington, veinte años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Montenegro en el Mundial de Alemania. EFE/Carlos Ramírez
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    El delantero de Argentina Leo Messi se lamenta tras fallar un penalti en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas; sin embargo, comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido dos nuevos tantos en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Montenegro en el Mundial de Alemania. EFE/Carlos Ramírez

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  • Miroslav Klose, leyenda de la selección de Alemania, felicitó este lunes al argentino Lionel Messi por superarlo como máximo goleador histórico de los Mundiales, con 18 tantos; consideró que es “el mejor futbolista de todos los tiempos” y destacó que es un "genio". EFE/Carlos Ramirez.
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    Miroslav Klose, leyenda de la selección de Alemania, felicitó este lunes al argentino Lionel Messi por superarlo como máximo goleador histórico de los Mundiales, con 18 tantos; consideró que es “el mejor futbolista de todos los tiempos” y destacó que es un "genio". EFE/Carlos Ramirez.

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  • <i>El delantero de Argentina Leo Messi celebra el gol conseguido ante Austria en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal</i>
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    El delantero de Argentina Leo Messi celebra el gol conseguido ante Austria en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal

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  • <i>El delantero de Argentina Leo Messi celebra el gol conseguido ante Austria en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal</i>
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    El delantero de Argentina Leo Messi celebra el gol conseguido ante Austria en el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal

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  • <i>El delantero argentino Leo Messi, durante el calentamiento antes del partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal</i>
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    El delantero argentino Leo Messi, durante el calentamiento antes del partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria, este lunes en Arlington, Texas. EFE/Mariscal

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