Gira Confianza en Honduras: la confianza como eje de la estrategia empresarial

La Gira Confianza 2026 llegó a Honduras, donde convocó a decenas de Ceos, líderes empresariales y representantes de diversas empresas y marcas del país. El diálogo puso el foco en la relación entre reputación, integridad y desempeño empresarial. Fotos Yoseph Amaya / Moisés Valenzuela - Opsa.

27/08/2026
  • La Gira de la Confianza, capítulo Honduras, convocó a líderes empresariales hondureños. En la foto Jorge Canahuati, presidente de Grupo Opsa y E&amp;N (al centro), Mario Faraj, presidente de Fundahrse; y Karim Qubain, presidente de Cámara de Comercio e Industria de Cortés (derecha), Italo Pizzolante, socio fundador PIZZOLANTE y (derecha).
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    La Gira de la Confianza, capítulo Honduras, convocó a líderes empresariales hondureños. En la foto Jorge Canahuati, presidente de Grupo Opsa y E&N (al centro), Mario Faraj, presidente de Fundahrse; y Karim Qubain, presidente de Cámara de Comercio e Industria de Cortés (derecha), Italo Pizzolante, socio fundador PIZZOLANTE y (derecha).

  • El diálogo puso el foco en la relación entre reputación, integridad y desempeño empresarial: cómo estos activos contribuyen a generar valor, fortalecer la legitimidad de las organizaciones y consolidar vínculos duraderos con colaboradores, clientes, socios comerciales y comunidades.
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    El diálogo puso el foco en la relación entre reputación, integridad y desempeño empresarial: cómo estos activos contribuyen a generar valor, fortalecer la legitimidad de las organizaciones y consolidar vínculos duraderos con colaboradores, clientes, socios comerciales y comunidades.
  • Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), destacó que el papel del empresariado debe seguir enfocado en ganar confianza.
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    Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), destacó que el papel del empresariado debe seguir enfocado en ganar confianza.

  • Mario Faraj, presidente de Fundahrse, tuvo una participación especial en el evento. Destaca la importancia de medir la confianza y analizar la data que brindan los consultados.
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    Mario Faraj, presidente de Fundahrse, tuvo una participación especial en el evento. Destaca la importancia de medir la confianza y analizar la data que brindan los consultados.

  • Italo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE, destacó el por qué en los entornos de incertidumbre los generadores de confianza son los líderes y quienes destacan.
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    Italo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE, destacó el por qué en los entornos de incertidumbre los generadores de confianza son los líderes y quienes destacan.

  • Luis Maturén, CEO de Datos Group, brindó detalles del estudio que se ha revelado este 27 de agosto.
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    Luis Maturén, CEO de Datos Group, brindó detalles del estudio que se ha revelado este 27 de agosto.
  • El encuentro, que se desarrolló en San Pedro Sula, contó con la participación de Carlos Girón, vicepresidente ejecutivo de Imagen Corporativa y Comunicaciones de Banco Atlántida; Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas; y Ángelo Casco Bruni, gerente general de Molino Harinero Sula. La conversación fue moderada por Claudia Díaz, directora ejecutiva de FUNDAHRSE,
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    El encuentro, que se desarrolló en San Pedro Sula, contó con la participación de Carlos Girón, vicepresidente ejecutivo de Imagen Corporativa y Comunicaciones de Banco Atlántida; Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas; y Ángelo Casco Bruni, gerente general de Molino Harinero Sula. La conversación fue moderada por Claudia Díaz, directora ejecutiva de FUNDAHRSE,
  • Los resultados de ser una organización confiable, el papel social del empresariado y los desafíos particulares que enfrentan los distintos sectores de la economía hondureña formaron parte de la conversación.
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    Los resultados de ser una organización confiable, el papel social del empresariado y los desafíos particulares que enfrentan los distintos sectores de la economía hondureña formaron parte de la conversación.
  • La investigación regional, desarrollada por Estrategia &amp; Negocios en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, recoge este año la opinión de más de 5.900 participantes y permite conocer qué empresas, marcas, líderes e instituciones despiertan mayor confianza entre el público informado y la población general.
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    La investigación regional, desarrollada por Estrategia & Negocios en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, recoge este año la opinión de más de 5.900 participantes y permite conocer qué empresas, marcas, líderes e instituciones despiertan mayor confianza entre el público informado y la población general.
  • El evento contó con el copatrocinio de Banco Atlántida, Pinturas Americanas (marca invitadora) y Supermercados Colonial, Banco Azteca, Cargill y Corporación Flores, quienes aprovecharon el espacio para presentar sus experiencias.
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    El evento contó con el copatrocinio de Banco Atlántida, Pinturas Americanas (marca invitadora) y Supermercados Colonial, Banco Azteca, Cargill y Corporación Flores, quienes aprovecharon el espacio para presentar sus experiencias.
  • Los líderes de Alta Confianza en Honduras fueron reconocidos por E&amp;N durante la noche de ceremonia. En esta foto están algunos de los galardonados.
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    Los líderes de Alta Confianza en Honduras fueron reconocidos por E&N durante la noche de ceremonia. En esta foto están algunos de los galardonados.

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