Gira Confianza en Honduras: la confianza como eje de la estrategia empresarial

La Gira Confianza 2026 llegó a Honduras, donde convocó a decenas de Ceos, líderes empresariales y representantes de diversas empresas y marcas del país. El diálogo puso el foco en la relación entre reputación, integridad y desempeño empresarial. Fotos Yoseph Amaya / Moisés Valenzuela - Opsa.
La Gira de la Confianza, capítulo Honduras, convocó a líderes empresariales hondureños. En la foto Jorge Canahuati, presidente de Grupo Opsa y E&N (al centro), Mario Faraj, presidente de Fundahrse; y Karim Qubain, presidente de Cámara de Comercio e Industria de Cortés (derecha), Italo Pizzolante, socio fundador PIZZOLANTE y (derecha).
El diálogo puso el foco en la relación entre reputación, integridad y desempeño empresarial: cómo estos activos contribuyen a generar valor, fortalecer la legitimidad de las organizaciones y consolidar vínculos duraderos con colaboradores, clientes, socios comerciales y comunidades.
Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), destacó que el papel del empresariado debe seguir enfocado en ganar confianza.
Mario Faraj, presidente de Fundahrse, tuvo una participación especial en el evento. Destaca la importancia de medir la confianza y analizar la data que brindan los consultados.
Italo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE, destacó el por qué en los entornos de incertidumbre los generadores de confianza son los líderes y quienes destacan.
Luis Maturén, CEO de Datos Group, brindó detalles del estudio que se ha revelado este 27 de agosto.
El encuentro, que se desarrolló en San Pedro Sula, contó con la participación de Carlos Girón, vicepresidente ejecutivo de Imagen Corporativa y Comunicaciones de Banco Atlántida; Allan Deware, CEO de Pinturas Americanas; y Ángelo Casco Bruni, gerente general de Molino Harinero Sula. La conversación fue moderada por Claudia Díaz, directora ejecutiva de FUNDAHRSE,
Los resultados de ser una organización confiable, el papel social del empresariado y los desafíos particulares que enfrentan los distintos sectores de la economía hondureña formaron parte de la conversación.
La investigación regional, desarrollada por Estrategia & Negocios en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, recoge este año la opinión de más de 5.900 participantes y permite conocer qué empresas, marcas, líderes e instituciones despiertan mayor confianza entre el público informado y la población general.
El evento contó con el copatrocinio de Banco Atlántida, Pinturas Americanas (marca invitadora) y Supermercados Colonial, Banco Azteca, Cargill y Corporación Flores, quienes aprovecharon el espacio para presentar sus experiencias.
Los líderes de Alta Confianza en Honduras fueron reconocidos por E&N durante la noche de ceremonia. En esta foto están algunos de los galardonados.