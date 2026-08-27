Gira Confianza en Honduras: la confianza como eje de la estrategia empresarial

La Gira Confianza 2026 llegó a Honduras, donde convocó a decenas de Ceos, líderes empresariales y representantes de diversas empresas y marcas del país. El diálogo puso el foco en la relación entre reputación, integridad y desempeño empresarial. Fotos Yoseph Amaya / Moisés Valenzuela - Opsa.