Confianza 2026: Huella Regional y Triple Confianza, Honduras

Durante el evento de Honduras se reconocieron a las empresas que recibieron menciones como Huella Regional, que reconoce a las empresas que han sido mencionadas en más de dos países de Centroamérica como organizaciones de Doble o Triple Confianza y también a las empresas de Triple Confianza, aquellas que destacan por la confianza depositada en su líder, su empresa y su marca.