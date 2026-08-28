Confianza 2026: Huella Regional y Triple Confianza, Honduras

Durante el evento de Honduras se reconocieron a las empresas que recibieron menciones como Huella Regional, que reconoce a las empresas que han sido mencionadas en más de dos países de Centroamérica como organizaciones de Doble o Triple Confianza y también a las empresas de Triple Confianza, aquellas que destacan por la confianza depositada en su líder, su empresa y su marca.
En la fotografía el primer grupo de reconocidos en el evento Gira de la Confianza, capítulo Honduras. En la II Cumbre Regional de Confianza 2026 desarrollada en la ciudad de Guatemala también se reconocieron como Triple Confianza Honduras a: Banco Atlántida, Farmacia Simán y Espresso Americano. BAC también recibió el reconocimiento Huella Regional. Fotos Yoseph Amaya / Moisés Valenzuela
Cargill, Huella Regional en 2 países Triple Confianza en Honduras y Nicaragua Para recibir este reconocimiento, invitamos llegaron Catalina Noriega Senior Manager, Communications y Juan Cruz Director, Government Relations.
Lacthosa, Huella Regional en 2 países Triple Confianza en Honduras y Doble Confianza en Panamá (Estrella Azul). Recibe reconocimiento Ing. Angélica Madrid, Gerente de Planta.
Cervecería Hondureña (AB Inbev), Triple Confianza Honduras. Reciben reconocimiento Karina López y Milene Fernández, Gerente Reputación y Sostenibilidad.
Diunsa, Triple Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Mario Faraj, Presidente Ejecutivo Diunsa.
Molino Harinero Sula, Triple Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Angelo Casco Bruni, Gerente General.
UTH, Triple Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Javier Mejía Barahona, Rector General de UTH.
Pinturas Americanas, Triple Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Allan Deware, CEO.
UNITEC, Triple Confianza Honduras
Corporación Dinant, Triple Confianza. Honduras. Recibe reconocimiento Gabriela Carvajal, Gerente Sr. de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad.
Atlántida. Triple Confianza Honduras. Recibe Carlos Girón, Vicepresidente Corporativo de Imagen y Reputación Institucional de Grupo Financiero Atlántida.
Supermercados Colonial, Triple Confianza Honduras.
Grupo Inversiones la Paz, Triple Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Marcela Pineda, Gerente Mercadeo.
Supermercados La Colonia, Triple Confianza Honduras.